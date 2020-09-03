Turgutlu Belediyesi ekiplerinden yol ve ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından ağaçlandırma, arazi yolu bakımı ile okulların boyama işlemleri sürdürülüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ergenekon Mahallesinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. Yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı Mahallesinde yer alan 23 Nisan Ortaokulu ile Irlamaz Mahallesinde bulunan Refik Pınar İlk ve Ortaokulunun iç ve dış cephe boyama çalışmalarına devam ediliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise İzzettin Mahallesindeki arazi yollarının bakım çalışmalarını tamamlayarak başta üreticilerin olmak üzere mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu'muzun ihtiyaçları ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Yoğun bir çabayla Turgutlu'muz için çalışan çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA