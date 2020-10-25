Turgutlu'da 'Arnavut Zeynel Parkı' açıldı - Son Dakika

KOSOVA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, çeşitli ziyaretler ve açılış için Manisa'nın Turgutlu İlçesine geldi. Milli mücadele kahramanlarından Arnavut Zeynel Taçyıldız'ın isminin verildiği parkın açılışının yapıldığı Turgutlu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Dugolli, geniş kapsamlı olarak daha sonra yeniden Turgutlu'ya gelmek istediğini belirtti.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, ilk olarak Turgutlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde karşılanan Dugolli, başkanlık makamına geçerek Başkan Çetin Akın ve yardımcılarıyla bir süre görüştü. Dugolli, Akın'a Kosova'da çektiği bir fotoğrafı hediye etti. Ardından Camiönü kahvelerine geçen Ilir Dugolli, burada Kosova göçmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Dugolli, buradan Turgutlu Kent Müzesi'ne geçti. Müzeyi gezen Dugolli, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'dan Turgutlu'nun tarihi hakkında bilgiler aldı.