TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

14.03.2022 15:23

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir kedi, daha 4 bacağı kesili halde ölü bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir kedi, daha 4 bacağı kesili halde ölü bulundu. İlçede geçen yıl ekim ayından bu yana bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı 7'ye yükseldi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yavru 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayıldı, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden büyük tepki geldi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Geçen 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. 20 Kasım'da ise Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ve ölü görüldü. '21 Şubat'ta yine Selvilitepe Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yol kenarında 1 kedi daha benzer şekilde bulundu. Asayiş Büro Amirliği'nce şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik 6 polisten oluşan özel ekip, Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı inceleme başlattı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada soruşturmada kapsamında geçen 29 Kasım'da N.U. (58), gözaltına alındı. Evindeki aramada büyü ile ilgili kitaplar ve büyü yapmakta kullandığı tahmin edilen yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemeler çıkan N.U., kedilerin de bacaklarını büyüde kullanmak için kestiği şüphesiyle sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de Selvilitepe Mahallesi, Bilge Sokak'ta 4 bacağı kesilmiş halde ölü kedi görenler, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Böylece geçen 29 Ekim'den bu yana ilçede bacakları kesilerek öldürülen kedi sayısı, 7'ye yükseldi.

'İÇİMİZ ACIYOR'

Olay yerine giden Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği (TURHAKDER) Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Bu kaçıncı vaka? Biz tükendik, içimiz acıyor. O hayvanların o şekilde acıyla ölmesi mahalle halkının, polisin, bizim, herkesin psikolojisini bozdu. Bir an önce bunu yapanı bulmalıyız. Halk bunu çözecek. Halkın bu işe el atması gerekiyor, el birliğiyle bunun sorumlusunu bulalım. Artık bu işe son vermeliyiz" dedi.

TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

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Turgutlu, 29 Ekim, Seyhan, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURGUTLU'DA BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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