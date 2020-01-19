Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi'nden Kayseri Şeker'e Anlamlı Davet - Son Dakika

Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi'nin davetlisi olarak Turhal'a giden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Kayseri Şeker onuruna verdiği ve şehrin protokolünün de katıldığı önemli bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Hüseyin Akay, Tokatlı taşıyıcılar ile birlikte, aracısız, doğrudan, el ele ve gönül gönüle çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



Tokat ziyareti kapsamında ilk olarak Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel ve Merkez Bölge Müdürü Yılmaz Dağlı, Kayseri Şeker'in ve Turhal Şeker'in kampanya dönemi hakkında Balcı'ya bilgiler verdiler.



Vali Dr. Ozan Balcı ise ziyaretin kendilerini onurlandırdığını belirterek, Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine katmasıyla, bölge çiftçisinin geleceği adına çok önemli bir projeye imza atıldığını, Tokat ve Turhal'da tarım ve hayvancılığın gelişebilmesi için yapılacak çalışmaların arttırılması temennisi ile Başkan Akay ve yönetimine teşekkürlerini iletti.



Başkan Akay ziyaretin ardından, düzenlenen büyük davette, Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi ve şehrin protokolü ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Ak Parti Milletvekili Mustafa Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Yücel Bulut, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Çetin, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Ticaret Odası Başkanı Ömer Çenesiz, Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Şahin Alparslan, Tokat Taşıyıcılar Kooperatifi Recai Çetin, Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu, Ak Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hakan Karslı, Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Turhal Ziraat Odası Başkanı Mustafa Soylu, kooperatiflerin üyeleri ile Kayseri Şeker yöneticileri katıldı.



Düzenlenen davette konuşan Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu, Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine dahil etmesinin, Tokat ve bölge adına çok önemli bir kazanç olduğunu belirterek, Turhal Şeker Fabrikası, küspe, pancar ve şeker gibi ürünlerin nakliyesi ile taşıyıcıların ayakta durması adına çok önemli bir yere sahiptir. Turhal Şeker Fabrikası özelleşmeden önce, aracı kurumlar daha fazla kazanırken, bizler taşeron olarak çok daha az kazanıyorduk, ayakta durmamız giderek zorlaşıyordu. Şimdi ise doğrudan Kayseri Şeker ile sözleşme yapabiliyor ve aracı kurumlara ezilmiyoruz. Başkan Hüseyin Akay ve ekibi, fabrikaları için gece gündüz çalışarak çiftçinin, taşıyıcının ve çalışanının refahı içi var gücü ile mücadele ederek, özelleştirmenin yüz akı olduğunu bir kez daha ispat etmiştir" şeklinde konuştu.



Soylu'nun ardından söz alan Başkan Hüseyin Akay ise Turhal Şeker Fabrikası'nı başarılı bir şekilde yönetmek konusunda ekibiyle ve tecrübeleriyle bütün güçlerini ortaya koyduklarını ifade ederek, "Bugüne kadar gelinen noktada şükürler olsun ki, başarılı bir şekilde fabrikamızı geliştirip çalıştırabilmenin haklı gururunu taşıyoruz. Turhal Şeker Fabrikası, ifadenin tam anlamıyla özelleştirmenin yüz akı oldu. Biz çiftçimizi değil namerde, merde bile muhtaç etmeyecek bir anlayış içerisindeyiz. Nakliyecisinden çiftçisine, esnafından çalışanına kadar herkes bizim milli değerimizdir. Sizlerin haklarını koruyup kollamak, kazançlarınıza kazanç katabilmek adına bundan sonra da var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.



Programın sonunda Ak Parti Milletvekili Mustafa Aslan ve Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Soylu, bölgenin ve kooperatiflerin kalkınmasına verdikleri katkıdan dolayı Başkan Akay'a bir plaket takdim ettiler. - KAYSERİ