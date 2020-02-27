TÜRİB seminerine yoğun ilgi - Son Dakika
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TÜRİB seminerine yoğun ilgi

6 saat önce

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından, 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) çalışmaları ve işleyişi hakkında, TÜRİB AŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Bankasın katılımı ile bilgilendirme semineri düzenlendi.

TÜRİB seminerine yoğun ilgi, System.String[]

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından, 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) çalışmaları ve işleyişi hakkında, TÜRİB AŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Bankasın katılımı ile bilgilendirme semineri düzenlendi.


TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Lisanslı Depoculuk Başkanı Gökhan Gürbüz, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Fersend Adıyaman'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ziraat Odaları Başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, çevre illerin ticaret borsaları genel sekreterleri, kamu ve özel bankaların temsilcileri, bölgede bulunan lisanslı depo müdürleri, DTB yönetim kurulu, meclis üyeleri ile üretici ve yatırımcılar katıldı.


"Ürünler elektronik ürün senedi ile satıla biliniyor"


DTB konferans salonundaki toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TÜRİB'in başlıca amaç ve faaliyet konusunun 5300 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak olduğunu söyledi. Yeşil, "DTB TÜRİB'in kurucu ortaklarından biridir. 2019 yılında faaliyetlerine başlayan TÜRİB ile Türkiye'deki lisanslı depolarda bulunan ürünler elektronik lisanslı ürün senedi ile kolayca alınıp satıla bilinmektedir. Bunu gerçek kişiler de yapabilir tüzel kişiler de yapabilir. Diyarbakır Ticaret Borsası TÜRİB'in Diyarbakır acentasıdır. Sisteme kayıt olmak isteyen herkes borsamıza gelerek kayıt olabilir, sistem hakkında detaylı bilgi alabilir. Burada amaç sağlıklı bir zeminde tarımsal ticaretin gerçekleşmesini sağlayıp, arz değişimlerinin olduğu dönemlerde ciddi fiyat değişimlerinden çiftçinin ve yatırımcının korunmasını sağlamaktır" dedi.


Açılış konuşmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Lisanslı Depoculuk Başkanı Gökhan Gürbüz lisanslı depoculuk ve TMO'nun bu yöndeki faaliyetlerini, TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak TÜRİB'in faaliyetleri ve işleyiş, işlem platformunun kullanılması ve elektronik lisanslı ürün senedi alım satımının nasıl yapılacağını, bültenler ve fiyat analizleri, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Fersend Adıyaman ise Ziraat Bankasının bu konudaki faaliyetleri hakkından hakkında sunum gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Toprak Mahsulleri Ofisi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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