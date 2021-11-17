Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması Kars'ta sevinçle karşılandı - Son Dakika

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacak olması, Kars esnafını ve turizmcileri sevindirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün tren seferlerinin 15 Aralık Çarşamba günü başlayacağını duyurması, kentte sevinçle karşılandı.

Kentteki bir otelin müdürü Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresi'nin son durağının Kars olması nedeniyle kente yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Seferlerin yeniden başlayacak olmasından mutlu olduklarını ifade eden Duman, "Bizi arayan turistler, trenin ne zaman başlayacağını da soruyordu ve net bir tarih söyleyemiyorduk. Şimdi ne zaman başlayacağı belli oldu ve bilgi kirliliğinin önüne de geçmiş oldu. Kars'ın kış turizmi ocak ve nisan ayları arasında çok yoğun geçiyor." dedi.

Esnaf Murat Koçak ise 15 Aralık'ta Turistik Doğu Ekspresi'nin başlayacak olmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Kovid-19 sürecinde esnaf çok sıkıntı yaşadı. Pandemi sürecinde turistler gelmeyince birçok mekan bunun zararını yaşadı. Bu yıl inşallah iyi geçer. 'Esnaf arkadaşlarım lütfen gelenleri bir günlük olarak görmeyelim, onlar bizim misafirimiz olsun, bu şekilde davranalım, böyle hizmetler verelim, fiyat konusunda da elimizden geldiğince yardımcı olalım.' "

Turistik Doğu Ekspresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirilen ve 29 Mayıs 2019'da ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin mart ayında seyahate ara vermişti.

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan- İliç, Erzurum, Sivas- Divriği ve Sivas- Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.