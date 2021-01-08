Turistlere gezilerinde rehberlik sağlayacak "Rota Kars" kitapçığı hazırlandı - Son Dakika

Turistlere gezilerinde rehberlik sağlayacak "Rota Kars" kitapçığı hazırlandı

08.01.2021 14:23
Turistlere gezilerinde rehberlik sağlayacak

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçileri cezbeden Kars'ta, turistlere gezi programlarında rehberlik sağlayacak "Rota Kars" kitapçığı hazırlandı.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçileri cezbeden Kars'ta, turistlere gezi programlarında rehberlik sağlayacak "Rota Kars" kitapçığı hazırlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı 67 sayfalık kitapçıkta, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Ani Ören Yeri, kış ayında buzla kaplanan Çıldır Gölü, Susuz Şelalesi, peynir üretimiyle bilinen Boğatepe, Digor Beş Kilise gibi kentin birçok tarihi ve turistik yeri yer alıyor.

Kitapçığın metnini hazırlayan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, kentin turizmde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kars'ın tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile son yıllarda göze çarpan turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kitapçıkta, Kars'ın coğrafi durumu ve kısa tarihçesiyle başlayarak özellikle Kars Vadisi olarak da bilinen Kars Kalesi eteklerindeki Osmanlı devri kültür varlıkları ile Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü gibi önemli merkezler konu olarak ele alındı. Kitapçık ile Kars'ın sadece tarihi değerleri değil, aynı zamanda kültürel ve doğal güzelliklerinin de tanıtılması amaçlandı. Bu bağlamda, başta Kars Kalesi ve çevresindeki Osmanlı devri eserleri ile 19. yüzyılda inşa edilen tabyalar da anlatılmış oldu."

Kentin Türk-İslam dokusu ile Rus işgalinden miras kalan Baltık mimarisi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri'nin ise ayrı bir bölümle tanıtıldığını anlatan Arslan, "Aşıklık geleneği, cirit ve yöre yemeklerinin de kitapçıkta yer alması sağlandı. Ayrıca ilçelerimizde bulunan önemli kültürel ve doğal zenginlikler de dahil edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Arslan, çalışmaya büyük destek sağlayan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'e teşekkür etti.

Edebiyat Fakültesi, Çıldır Gölü, Turizm, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turistlere gezilerinde rehberlik sağlayacak 'Rota Kars' kitapçığı hazırlandı - Son Dakika


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