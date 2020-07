Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı - Son Dakika

Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türkiye'ye giriş yapan turistlere pasaport kontrol noktalarında, üzerinde 'Şu anda müze ülkeye giriş yapıyorsunuz' yazan simgesel bir müze bileti hediye edileceğini kaydetti. Çevik, böylelikle Anadolu'nun tarihsel ve arkeolojik zenginliklerinden kaynaklanan özgün ayrıcalığının farkına varılmasının sağlanabileceğini belirtti.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra ve Andriake Kazıları Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, turistlere, açık hava müzesi olan bir ülkeye geldiklerini anlatacak bir proje hazırladı. Bilim insanı, arkeolog, müzeci ve yazar olmak gibi temel sorumlulukları ve ilgilerinin yanında, turizm ve tanıtım gibi ülkeyi ilgilendiren önemli işlere de çok vakit ayırdığını belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bu proje de böyle bir yurttaş- hoca sorumluluğuyla ve vatanını aşkla sevme duygusuyla ortaya çıkmıştır" dedi.

ETKİLİ VE İZ BIRAKACAK BİR UYGULAMA'Türkiye için daha fazla ne yapabilirim?' duygusunun her zaman kendisini yönlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çevik, turizm ve müzecilik hedefli proje önerisinin özünün, Türkiye'ye gelen konuklara binlerce kültürün harmanlandığı zengin bir müze ülkeye girdiklerini fark ettirmek ve gelenler aracılığıyla yeni gelişleri çoğaltmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çevik, "Bu proje Türkiye'nin, Anadolu'nun olağanüstü tarihsel ve arkeolojik zenginliklerinin farkına varılması, cazibelerinin duyurulması, müzelere ve ören yerlerine girişin artırılması, turizm etkinliklerinin yükselmesi ve asıl olarak Türkiye'nin ayrıcalıklı zenginliklerinin vurgulanmasına yöneliktir. Hediye edilecek bir müze giriş biletiyle turistlere nasıl bir ülkeye geldiklerinin ilk mesajı verilebilir. Uygulaması çok kolay, çok az maliyetli ama çok etkili ve iz bırakacak bir tanıtım olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.TÜRKİYE'NİN, RAKİPLERİNDEN FARKLI OLDUĞUNU HİSSEDECEKLERProje hayata geçirildiğinde, Türkiye'nin açık hava müzesi özelliğinin aktif olarak hissettirileceğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, "Turistler, herhangi bir yere değil her yeri müze olan bir özel ülkeye girdiklerini hissedeceklerdir. Zengin ve gizemli hikayeleri olan, zamanın her döneminden güçlü tanıkların bir arada olduğu ve üstelik eşsiz doğayla sarmallandığı sırlar dolu özel bir ülkeye geldiklerini anlayacaklardır. Türkiye'nin rakip destinasyonlara karşı farkı vurgulanacaktır" diye konuştu.Pasaport gişelerinin uygun bölümlerine 'museumlandanatolia', 'museumlandturkey' yazılabileceğini de anlatan Prof. Dr. Çevik, "Bu destek sloganlar, turistlere o anda bir ülkeye değil bir müze niteliğinde ayrı bir gezegene girdiklerini düşündürecek uygulama olacaktır. Örneğin, 'Şimdi müze ülkeye ayak basıyorsunuz', 'Geçmişe hoş geldiniz' gibi sloganlar olabilir. Temel slogan olarak 'Welcome to the Museumland Turkey' olabilir" dedi.BİLETLERİ HATIRA OLARAK YANLARINDA GÖTÜREBİLİRLERProf. Dr. Çevik, Türkiye'ye gelen turistlere, uluslararası havalimanları giriş kontrol noktalarında, pasaport işlemleri bitince bir 'MüzeAnadolu' biletinin armağan edilmesi şeklinde uygulamaya geçirebilecek proje kapsamında turistlerin cep telefonlarıyla, QR kodla bileti aktive edip #museumlandanatolia hashtag'iyle paylaşmasından sonra istedikleri bir müzeye bedava girebileceklerini söyledi.Turistlerin ülkemizden ayrılırken, biletlerini hatıra olarak yanlarında götürebileceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çevik, şunları ifade etti:

"Bu projenin uygulamasının başka bir yolu da bu biletten milyonlarcasını kişilerin adreslerine önceden göndermektir. Bu bilet, uluslararası turizm fuarlarında veya dış tur satış ofislerinde de peşin bir armağan olarak dağıtılabilir. Çok kolay uygulanabilir ve güçlü etki bırakacak bir uygulama olacağına inanıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tanıtım Genel Müdürlüğü ve valilikler, belediyeler gibi diğer ilgili kuruluşların dikkatine sunuyorum. Bu proje kent ve bölgeler için de örneğin Antalya için de rahatlıkla uyarlanabilir. Önerim kabul edilirse detaylı uygulama projesi hazırlanacaktır."