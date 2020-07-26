Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı - Son Dakika

Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı

Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türkiye'ye giriş yapan turistlere pasaport kontrol noktalarında, üzerinde 'Şu anda müze ülkeye giriş yapıyorsunuz' yazan simgesel bir müze bileti hediye edileceğini kaydetti.

Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı, System.String[]

Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Türkiye'ye giriş yapan turistlere pasaport kontrol noktalarında, üzerinde 'Şu anda müze ülkeye giriş yapıyorsunuz' yazan simgesel bir müze bileti hediye edileceğini kaydetti. Çevik, böylelikle Anadolu'nun tarihsel ve arkeolojik zenginliklerinden kaynaklanan özgün ayrıcalığının farkına varılmasının sağlanabileceğini belirtti.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra ve Andriake Kazıları Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, turistlere, açık hava müzesi olan bir ülkeye geldiklerini anlatacak bir proje hazırladı. Bilim insanı, arkeolog, müzeci ve yazar olmak gibi temel sorumlulukları ve ilgilerinin yanında, turizm ve tanıtım gibi ülkeyi ilgilendiren önemli işlere de çok vakit ayırdığını belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bu proje de böyle bir yurttaş- hoca sorumluluğuyla ve vatanını aşkla sevme duygusuyla ortaya çıkmıştır" dedi.

ETKİLİ VE İZ BIRAKACAK BİR UYGULAMA'Türkiye için daha fazla ne yapabilirim?' duygusunun her zaman kendisini yönlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çevik, turizm ve müzecilik hedefli proje önerisinin özünün, Türkiye'ye gelen konuklara binlerce kültürün harmanlandığı zengin bir müze ülkeye girdiklerini fark ettirmek ve gelenler aracılığıyla yeni gelişleri çoğaltmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çevik, "Bu proje Türkiye'nin, Anadolu'nun olağanüstü tarihsel ve arkeolojik zenginliklerinin farkına varılması, cazibelerinin duyurulması, müzelere ve ören yerlerine girişin artırılması, turizm etkinliklerinin yükselmesi ve asıl olarak Türkiye'nin ayrıcalıklı zenginliklerinin vurgulanmasına yöneliktir. Hediye edilecek bir müze giriş biletiyle turistlere nasıl bir ülkeye geldiklerinin ilk mesajı verilebilir. Uygulaması çok kolay, çok az maliyetli ama çok etkili ve iz bırakacak bir tanıtım olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.TÜRKİYE'NİN, RAKİPLERİNDEN FARKLI OLDUĞUNU HİSSEDECEKLERProje hayata geçirildiğinde, Türkiye'nin açık hava müzesi özelliğinin aktif olarak hissettirileceğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, "Turistler, herhangi bir yere değil her yeri müze olan bir özel ülkeye girdiklerini hissedeceklerdir. Zengin ve gizemli hikayeleri olan, zamanın her döneminden güçlü tanıkların bir arada olduğu ve üstelik eşsiz doğayla sarmallandığı sırlar dolu özel bir ülkeye geldiklerini anlayacaklardır. Türkiye'nin rakip destinasyonlara karşı farkı vurgulanacaktır" diye konuştu.Pasaport gişelerinin uygun bölümlerine 'museumlandanatolia', 'museumlandturkey' yazılabileceğini de anlatan Prof. Dr. Çevik, "Bu destek sloganlar, turistlere o anda bir ülkeye değil bir müze niteliğinde ayrı bir gezegene girdiklerini düşündürecek uygulama olacaktır. Örneğin, 'Şimdi müze ülkeye ayak basıyorsunuz', 'Geçmişe hoş geldiniz' gibi sloganlar olabilir. Temel slogan olarak 'Welcome to the Museumland Turkey' olabilir" dedi.BİLETLERİ HATIRA OLARAK YANLARINDA GÖTÜREBİLİRLERProf. Dr. Çevik, Türkiye'ye gelen turistlere, uluslararası havalimanları giriş kontrol noktalarında, pasaport işlemleri bitince bir 'MüzeAnadolu' biletinin armağan edilmesi şeklinde uygulamaya geçirebilecek proje kapsamında turistlerin cep telefonlarıyla, QR kodla bileti aktive edip #museumlandanatolia hashtag'iyle paylaşmasından sonra istedikleri bir müzeye bedava girebileceklerini söyledi.Turistlerin ülkemizden ayrılırken, biletlerini hatıra olarak yanlarında götürebileceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çevik, şunları ifade etti:

"Bu projenin uygulamasının başka bir yolu da bu biletten milyonlarcasını kişilerin adreslerine önceden göndermektir. Bu bilet, uluslararası turizm fuarlarında veya dış tur satış ofislerinde de peşin bir armağan olarak dağıtılabilir. Çok kolay uygulanabilir ve güçlü etki bırakacak bir uygulama olacağına inanıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tanıtım Genel Müdürlüğü ve valilikler, belediyeler gibi diğer ilgili kuruluşların dikkatine sunuyorum. Bu proje kent ve bölgeler için de örneğin Antalya için de rahatlıkla uyarlanabilir. Önerim kabul edilirse detaylı uygulama projesi hazırlanacaktır."


Nevzat Çevik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Yandex Navigasyon "yolu" şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor "Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu         
11:05
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı         
10:43
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor         
10:03
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu         
23:40
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi         
23:40
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu         
23:25
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü         
22:47
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı         
20:48
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım         
19:35
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor         
18:21
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 18:19:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turistlere 'Müze ülkeye hoşgeldiniz' armağanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei