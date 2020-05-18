Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek

Yamaç paraşütü ile adından söz ettiren Tut ilçesi, lavanta vadisiyle hem turizmini hem de ekonomisini geliştirecek

ADIYAMAN - 'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Adıyaman'ın Tut ilçesi, 'Lavanta Vadisi' projesiyle turizm ve ekonomik olarak gelişecek. Özellikle kadınların istihdama büyük katkı sağlayacak.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde geçtiğimiz yıl deneme dikimi yapılan ve olumlu sonuçlar alınan lavantalar bu yılda toprakla buluşuyor. Tut Kaymakamlığı, ilçeye turist çekecek olan 'Lavanta Vadisi' projesini hayata geçirdi.

Geçtiğimiz yıl ilçenin 1500 rakımlı Çanakçı bölgesinde yapılan mesire alanına ilk dikimi yapılan lavantalardan olumlu sonuç alınınca, ilçenin girişine dikim yapıldı. Vadiye dikilen lavantalar çiçek açtığında ilçenin girişi rengarenk olacak. Türkiye'nin bir çok yerinde lavanta tarlaları bulunurken, Tut ilçesindeki bunlardan farklı olarak vadide olacak.

Yabani dağ keçisi, yamaç paraşütü nedeniyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı lavanta vadisiyle katlanacak. Özellikle lavantadan endüstriyel ürünler, çay ve yağ gibi üretilmesinde kadınlar istihdam edilecek.

İlçenin geçim kaynağı olan dut meyvesini Dünya'nın çeşitli ülkelerini ihraç eden ve iç piyasaya satan ilçede lavantalar ile yeni bir gelir kapısı açılacak. Lavanta vadisi hem ekonomik hem de turizm açısından ilçeye girdi sağlayacak. Şuana kadar 50 bin metrekarelik alana 100 bin adet lavanta diken Kaymakamlık, sonbaharda bu sayıyı 100 bin metrekarelik alanda 200 bin adet lavantaya çıkartacak.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ilçenin daha çok turisti ağırlayacağını dile getirerek, "Lavanta Vadisi projemiz, gelişmelere ve yeniliklere açık olan Tut ilçemizde turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, arazilerimizin fonksiyonel olarak kullanılması ve türev ürünlerindeki yüksek kar marjı nedeniyle geliştirmek istediğimiz bir tarım projesidir.

Projemizin ilçemize doğrudan ve dolaylı olarak birçok faydası olacaktır. Doğrudan faydaları, ilçemiz halkına ve konuklarımıza görsel bir şölen sunarken, türev ürünlerindeki yüksek kar marjı sebebiyle ilçemiz halkı doğrudan bir gelir elde edecektir.

Projemiz turizm açısından üç bacaklı bir proje olup bunlardan birincisi ilçemize gelecek olan paraşütçüler için yaptığımız pistlerdir. Bu sayede ilçemize zaten hali hazırda paraşütçüler gelmektedir. İlçemizde yoğun olarak paraşüt sporu yapılmaktadır. Yine bu lavanta projesiyle gelecek konuklarımızı ağırlamak için yaklaşık 1500 metre rakımda bungalov süitleri projemiz vardı. Yani totalde bunların hepsi bittiği anlamda, projenin üç bacağı da bittiği düşünülürse ilçemizde çok ciddi bir turizm potansiyeli oluşacaktır" dedi.

Türkiye'de ki diğer lavanta tarlalarından farklı bir proje olduğuna dikkat çeken Kızılgüneş, "Özellikle batı bölgelerde tarlalar şeklinde lavanta ekim alanları vardır. Bizim farkımız biz bunu minimum 1000 metre rakımda yapıyoruz ve bunu bir vadi şeklinde yapıyoruz. Böyle en az iki üç tane daha vadiye bu lavantalarımızın dikimini gerçekleştireceğiz. Bu daha farklı daha güzel görsel şölen sunacaktır" ifadelerini kullandı.