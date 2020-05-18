Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek - Son Dakika

Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek

Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek Yamaç paraşütü ile adından söz ettiren Tut ilçesi, lavanta vadisiyle hem turizmini hem de ekonomisini geliştirecek 'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Adıyaman'ın Tut ilçesi, 'Lavanta Vadisi' projesiyle turizm ve ekonomik olarak gelişecek.

Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek

Yamaç paraşütü ile adından söz ettiren Tut ilçesi, lavanta vadisiyle hem turizmini hem de ekonomisini geliştirecek

ADIYAMAN - 'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Adıyaman'ın Tut ilçesi, 'Lavanta Vadisi' projesiyle turizm ve ekonomik olarak gelişecek. Özellikle kadınların istihdama büyük katkı sağlayacak.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde geçtiğimiz yıl deneme dikimi yapılan ve olumlu sonuçlar alınan lavantalar bu yılda toprakla buluşuyor. Tut Kaymakamlığı, ilçeye turist çekecek olan 'Lavanta Vadisi' projesini hayata geçirdi.

Geçtiğimiz yıl ilçenin 1500 rakımlı Çanakçı bölgesinde yapılan mesire alanına ilk dikimi yapılan lavantalardan olumlu sonuç alınınca, ilçenin girişine dikim yapıldı. Vadiye dikilen lavantalar çiçek açtığında ilçenin girişi rengarenk olacak. Türkiye'nin bir çok yerinde lavanta tarlaları bulunurken, Tut ilçesindeki bunlardan farklı olarak vadide olacak.

Yabani dağ keçisi, yamaç paraşütü nedeniyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı lavanta vadisiyle katlanacak. Özellikle lavantadan endüstriyel ürünler, çay ve yağ gibi üretilmesinde kadınlar istihdam edilecek.

İlçenin geçim kaynağı olan dut meyvesini Dünya'nın çeşitli ülkelerini ihraç eden ve iç piyasaya satan ilçede lavantalar ile yeni bir gelir kapısı açılacak. Lavanta vadisi hem ekonomik hem de turizm açısından ilçeye girdi sağlayacak. Şuana kadar 50 bin metrekarelik alana 100 bin adet lavanta diken Kaymakamlık, sonbaharda bu sayıyı 100 bin metrekarelik alanda 200 bin adet lavantaya çıkartacak.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ilçenin daha çok turisti ağırlayacağını dile getirerek, "Lavanta Vadisi projemiz, gelişmelere ve yeniliklere açık olan Tut ilçemizde turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, arazilerimizin fonksiyonel olarak kullanılması ve türev ürünlerindeki yüksek kar marjı nedeniyle geliştirmek istediğimiz bir tarım projesidir.

Projemizin ilçemize doğrudan ve dolaylı olarak birçok faydası olacaktır. Doğrudan faydaları, ilçemiz halkına ve konuklarımıza görsel bir şölen sunarken, türev ürünlerindeki yüksek kar marjı sebebiyle ilçemiz halkı doğrudan bir gelir elde edecektir.

Projemiz turizm açısından üç bacaklı bir proje olup bunlardan birincisi ilçemize gelecek olan paraşütçüler için yaptığımız pistlerdir. Bu sayede ilçemize zaten hali hazırda paraşütçüler gelmektedir. İlçemizde yoğun olarak paraşüt sporu yapılmaktadır. Yine bu lavanta projesiyle gelecek konuklarımızı ağırlamak için yaklaşık 1500 metre rakımda bungalov süitleri projemiz vardı. Yani totalde bunların hepsi bittiği anlamda, projenin üç bacağı da bittiği düşünülürse ilçemizde çok ciddi bir turizm potansiyeli oluşacaktır" dedi.

Türkiye'de ki diğer lavanta tarlalarından farklı bir proje olduğuna dikkat çeken Kızılgüneş, "Özellikle batı bölgelerde tarlalar şeklinde lavanta ekim alanları vardır. Bizim farkımız biz bunu minimum 1000 metre rakımda yapıyoruz ve bunu bir vadi şeklinde yapıyoruz. Böyle en az iki üç tane daha vadiye bu lavantalarımızın dikimini gerçekleştireceğiz. Bu daha farklı daha güzel görsel şölen sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek

Tut, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım         
14:47
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı         
14:15
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı         
14:10
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi         
14:05
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu         
13:49
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız         
13:33
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde         
13:22
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
13:09
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin         
12:56
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 17:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turistleri Tut'a lavanta kokusu çekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]