Turistlerin kabusu yankesici kız yakayı ele verdi - Son Dakika
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Turistlerin kabusu yankesici kız yakayı ele verdi

16.05.2022 11:49

İstanbul turistlerin kol çantalarını çalan Beril G.K. yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilirken el sallayan 18 yaşındaki sabıkalı yankesici tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

TURİSTLERİN ÇANTALARINI HEDEF ALDILAR

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.'nın yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

Son dakika haber! EL SALLAYARAK GİTTİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis yaptığı operasyonda Beril G.K.'yı Bakırköy'de gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı. Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

EL SALLAYARAK GİRDİĞİ ADLİYEDEN CEZAEVİNE YOLLANDI

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K. el sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Son dakika haber! EL SALLAYARAK GİTTİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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İstanbul, Polis, Beril, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Turistlerin kabusu yankesici kız yakayı ele verdi - Son Dakika


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