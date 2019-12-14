"Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' - Son Dakika

"Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"

6 saat önce

Hatay'da, "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hatay'da, "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikte, Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Vali Rahmi Doğan, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Doğa Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız katıldı.

Doğan, 2019 içerisinde DOĞAKA'nın turizm altyapısının geliştirilmesi için çalışmaları olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda geçen hafta Osmaniye'de yapılan kurul toplantısında projelerin onaylandığını ve bugün DOĞAKA ile bir protokol imzalayarak, uygulamalara başlayacaklarını belirten Doğan, "Turizmin altyapısının geliştirilmesiyle ilgili ilana kasım ayı içerisinde çıkıldı ve bağımsız denetçiler tarafından projeler incelendi, onaylandı ve yürürlüğe girdi. 7 milyon 782 bin 975 lirası DOĞAKA tarafından karşılanmak üzere, 5 projemiz için 14 milyon 471 bin 774 liralık bir bütçe ayırdık. Geri kalan kısımlar ise Valiliğimiz tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Melek, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı

Son Dakika Haberleri
16:30 Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama paniğe yol açtı - Son Dakika
16:27 Köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar - Son Dakika
16:27 GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (3) - Son Dakika
16:27 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (3) - Son Dakika
16:24 Ödemiş'te görevi başında öldürülen okul müdürüne anma - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:30:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]