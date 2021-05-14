TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM - Son Dakika

TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM

14.05.2021 22:23

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma dolayısıyla nüfus artışı yaşansa da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde, meydan ve ünlü plajlar boş kaldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma dolayısıyla nüfus artışı yaşansa da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde, meydan ve ünlü plajlar boş kaldı. Vatandaşlar bayramı evlerinin bahçe ve balkonlarında karşıladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük kısıtlama nedeniyle, yurt genelinde olduğu gibi tatil beldelerinde de bayram sessiz karşılandı. Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus, tam kapanma dolayısıyla 10 katı oranında artarak 500 bin civarına yükselse de bölgedeki cadde, meydan ve ünlü plajlar boş kaldı. Vatandaşlar bayramı evlerinin bahçe ve balkonlarında karşıladı. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, tatillerde hınca hınç dolu olan Alaçatı Çarşısı'nda sessizlik hüküm sürdü. Çarşıda kısıtlama kapsamı dışında olanlar, market ve kasap alışverişi yapanlar ile turistler dışında hiçbir vatandaşın olmadığı görüldü. Ayrıca Ilıca Plajı da sessizlik hakimdi. Tatil dönemlerinde pek çok kişinin tercih ettiği ve adeta izdihamın yaşandığı plaj, boş kaldı.

'SAĞLIĞIMIZ VE ÜLKEMİZİN SELAMETİ İÇİN'

Alaçatı çarşısı esnafından market işletmecisi Recep Özkan, Çeşme'de hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmadı. İnşallah bir daha da yaşanmaz. Bu çarşı son derece kalabalık olurdu, ancak bu bayram bomboş kaldı. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah ileride daha iyi olacak. Burası haziran ayından itibaren çok kalabalık olurdu ve izdiham yaşanırdı. Bu çarşıyı böyle görmek mümkün değildi dedi.

Çeşme'de yaşayan ve market alışverişi için dışarı çıkan eski milli futbolcu Raşit Çetiner, Çok sakin bir bayram geçiriyoruz. Evi olan herkes bu bölgeye geldi, aslında kalabalık ancak kimse dışarı çıkmıyor. İnsanlar dikkat ediyor ve duyarlı davranıyor. Herkes kendi evinde. Sakin bir bayram kutluyoruz. Adetlerimiz gereği alışık olmadığımız bir bayram geçiriyoruz, ancak sağlığımız ve ülkemizin selameti için kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Evimin ihtiyaçlarını almak için markete çıktım ve hemen döneceğim diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE ÇEŞME'YE AKARDI'

Boş kaldığını belirttiği Alaçatı Çarşısı'nda dondurma satışı yapan Ahmet Bağcı, Böyle bir boşluk hiç yaşamadık. Adeta şoktayız. Bayramdan sonra bir kalabalık olmasını ümit ediyoruz. Alaçatı'da tatillerde muhteşem bir kalabalık yaşanırdı. Bütün Türkiye Çeşme'ye akardı diye konuştu.

Çeşme'de uzun yıllardır pide salonu işleten Reşat Akbaykal, Kapanma gerekliydi. Pandeminin ancak kapanma ile sonuçlanacağının bilincindeyiz. Halkımız da kurallara uyuyor. Biz paket servise devam ediyoruz. Bütün herkes evlerinde, ancak alışveriş saatlerinde çıkıyorlar. Ramazan Bayramı normalde çok hareketli olurdu. İnşallah son kez Ramazan Bayramı'nı böyle geçiririz diye konuştu.

Alaçatı Çarşısı'nda kekik, papatya ve adaçayı satışı yapan Fikret Arda ise, Alaçatı maalesef bomboş. Virüs sadece burayı değil dünyayı etkiledi, ancak bu günler de geçecek. İnsanlar yine buraya gelecek ve burası dolup taşacak. Alaçatı terk edilmiş bir şehir gibi oldu. İnşallah kısa sürede eski günlere döneceğiz dedi.

TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM
TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM
TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM
TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM

Türkiye, Bayram, Turizm, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİZM MERKEZİ ÇEŞME'DE SESSİZ BAYRAM - Son Dakika


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