Turizm sezonunda Antalya'nın parlayan yıldızı Kemer oldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu:

"Sezonda otellerimizin yüzde 95'i açıktı ve iyi bir doluluk oranı elde ettiler"

Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz:

"Antalya'ya gelen turistin takribi yüzde 70'ini Kemer bölgemiz ağırladı"

ANTALYA - Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizm sezonunda ilçedeki otellerin yüzde 95'inin açıldığını belirterek, Antalya bölgesinde en fazla turist ağırlayan ilçe olduklarını söyledi. Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da, "Antalya'ya gelen turistin takribi yüzde 70'ini Kemer bölgemiz ağırladı" ifadesini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı başkanlığını yürüten Necati Topaloğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Kemer ilçesindeki Ulusoy Kemer Holiday Clup Otel'de Antalyalı gazetecilerle bir araya geldi. Otel Müdürü, KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz'ın da katıldığı toplantıda ilçedeki turizm sezonuna ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Topaloğlu, Korona Virüs (Covid-19) pandemisine rağmen Kemer'in iyi bir turizm sezonu geçirdiğini söyledi. İlçedeki ilk otelin 5 Haziran tarihinde, diğer otellerin de güvenli turizm sertifikalarını alarak birer birer açıldığına dikkat çeken Topaloğlu, sezonda açılan otel sayısının yüzde 95 oranına ulaştığını aktardı.

"Pandemi devam etse bile çıtayı yükselterek devam edecekler"

Topaloğlu, otellerin sezonda iyi bir doluluk oranı yakaladığına da işaret ederek, "Turizmciler, pandemiye rağmen başarabileceklerini bir kere daha gösterdi. Biz de turizmcilere üzerimize düşen konularda desteğimizi sağladık. Kemer olarak Antalya bölgesinde en fazla turist ağırlayan ilçe olduk. Hiçbir olumsuzluğumuz da olmadı. Bu konuda kaymakam beyin bakanlığındaki ilçe hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararları hem yerli hem yabancı turistlerimizle birlikte uyguladık ve buradan başarıyla çıktık. Arkadaşlarımız bu yılki zorlukları aştılar, gelecek yıl pandemi devam etse bile çıtayı yükselterek devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 70'ini Kemer ağırladı"

Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz da, pandemi döneminde turizm sezonun açılmasını ve böyle bir sezonda ulaşılan rakamların olağanüstü olduğunu söyledi. Yorulmaz, şunları söyledi:

"Tüm Antalya ve Kemer olarak biz bu seneyi pandemi döneminde bir test yılı olarak gördük ve bu testten de başarıyla geçtik. Önümüzdeki senenin bir provası oldu bizim için. Çünkü bu pandemi süreci bir anda hayatımızdan çıkmayacak. Bu süreçte de misafirlerimizi memnun ederek ülkelerine dönmelerini sağlamak, önümüzdeki yılların yatırımı anlamında bizim için önemliydi. Kemer için ilk sezona açılan destinasyon diyebiliriz. Otellerin yüzde 95'i açıldı. Antalya'ya gelen turistin takribi yüzde 70'ini Kemer bölgemiz ağırladı. Bu anlamda ciddi bir test oldu.