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Turizmcilikten koltuk imalatçılığına - Son Dakika

Turizmcilikten koltuk imalatçılığına

05.08.2021 12:34
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Uzun yıllar turizmcilik yapan ancak pandemiyle birlikte sektör değiştirmeye karar veren Şerife Doğan Alpözel, koltuk imalatına başladı.

Uzun yıllar turizmcilik yapan ancak pandemiyle birlikte sektör değiştirmeye karar veren Şerife Doğan Alpözel, koltuk imalatına başladı. Bir yandan koltuk imalatı ve döşemeciliği yapıp bir yandan da turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanarak satış ve pazarlama işlerini yürüten girişimci kadın, ürünlerini ihraç etmeyi ve kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyor.

İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki Şerife Doğan Alpözel, Antalya'da uzun yıllar turizmcilik alanında çalıştı, ardından evlenmesi sebebiyle İzmir'e yerleşti. Çeşitli otellerde kontrol sorumluluğu, gelirler müdürlüğü, rezervasyon müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Şerife Doğan Alpözel, pandemi nedeniyle turizm sektöründen ayrılmaya karar verdi. Özellikle koltuk imalatı üzerine çalışmak isteyen girişimci kadın, önce İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odasına kaydoldu, ardından Karabağlar sanayi mevkiinde üç katlı bir bina kiraladı. Burada, koltuk imalatı ve döşemeciliği yapan Şerife Doğan Alpözel, işletmesinin alt katında da ürünlerini pazarlıyor. İşin imalat kısmını yeni yeni öğrenmeye başladığını kaydeden Doğan Alpözel, "İmalatta çırak, satışta ustayım" derken, ürünlerini ihraç etmeyi ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti.

"İnsanlar hastanede bile olsa bir koltuğa oturmak zorunda"

İzmir'e yerleştiğinde, asıl mesleği mobilyacılık olan bir işletmecinin otelinde çalıştığını ve yeni mesleğinin temellerinin de bu dönemde atıldığını ifade eden Şerife Doğan Alpözel, "Pek çok sektörü olduğu gibi bizi de pandemi vurdu. Pandemi döneminde sektör değiştirme fikri yavaş yavaş yerleşmeye başlamıştı. Bulunduğum otelin sahibi, mobilyalarını ve koltuklarını otelde sergiliyor ve pazarlıyordu. Bu fikir bana çok ilginç gelmişti. 'Mobilyacılığa başlayıp belki bunu ileride turizmle birleştirebilirim' diye düşündüm. Mobilya sektörü, pandemiden en az etkilenen sektörler arasındaydı. Turizm sektörü hala belirsizliğini koruyor. Oysa koltuk ve mobilya sektörü için durum böyle değil. Sonuçta insanlar hastanede bile olsa bir koltuğa oturmak zorunda" dedi.

Ürünlerin iskeletini de yapacak

Kurumsal satış sorumluluğunu defalarca farklı alanlarda yaptığını, bu konuda deneyime sahip olduğunu dile getiren girişimci, "En son bulunduğum acentede proje yazdırdığım için e-ticaret ve yazılım konusunda da bağlantılarım vardı. Bunları birleştirmeyi düşündüm ve imalat sektöründeki eksiğimi tamamlamak için İzmir Mobilyacılar ve Marangozcular Odasına başvurdum. Şimdi üç katlı bir binanın alt katında pazarlama yapıyorum, orta katında imalat yapıyorum. KOSGEB başvurumun sonuçlanması halinde ürünlerin iskeletinin oluşturulacağı bir atölye daha açacağım. Şu anda döşeme ve koltuk imalatı yapıyoruz. Aynı zamanda yaşam alanı tasarlama amacıyla iç mimarlarla da görüşüyorum. Amacım, insanlara güzel, huzurlu yaşam alanları sunmak. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ihracat yapmayı da hedefliyorum" diye konuştu.

"İmalatta çırak, satışta ustayım"

Aynı zamanda İŞKUR'la görüşmeler yaptığını ve kadınlara da istihdam sağlamayı istediğini belirten Şerife Doğan Alpözel, şöyle konuştu:

"Ben de sektöre başlayalı çok kısa bir zaman oldu ama burada kadınlarla çalışmak, onları istihdam etmek istiyorum. Kadınların her alanda olması gerekiyor. Ben şu anda ustalarımızdan imalatı öğreniyorum. Aynı zamanda maliyet muhasebesini de yapmam gerekiyor. Dağıtımcılarımız ve tedarikçilerimizle görüşürken bu işin projesini hazırlayıp e-ticaret de dahil olmak üzere satış pazarlama yapıyorum. Yani imalatta çırak, satışta ustayım."

"Çevrem, 'Sanayide ne işin var?' diye sordu"

Erkeklerin ağırlıkta olduğu bölgede çalışan kadın girişimci, "Planımı ilk açıkladığımda çevrem, 'Sanayide ne işin var?' diye sordu. Ancak insanların düşüncelerini değiştirecek olanlar, kadınlardır. Kadınlar erkeklere bir şekilde öğretecek. Ben yapabileceğime inandığım bir şeyin önünde böyle saçma bir sebebin engel olmasına izin vermek istemedim. Bu işi yapmak benim için biraz gurur meselesi de oldu. 'Yapabilirim, yapmamın önünde engel yok' dedim. İnsanlar bir şeyi başarmak istiyorlarsa cinsiyetleri onların önünde engel olmamalı. Doğru yerde ve doğru zamanda bulunurlarsa başarılmayacak bir şey yok" diye konuştu. - İZMİR

Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına
Turizmcilikten koltuk imalatçılığına

İstihdam, Pandemi, Turizm, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizmcilikten koltuk imalatçılığına - Son Dakika Ekonomi


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