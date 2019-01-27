Turizmde yeni rekor beklentisi

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, "2019 yılından beklentiler çok yüksek. 2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz.

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, "2019 yılından beklentiler çok yüksek. 2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz. Son dakikada büyük bir sorun ya da olumsuzluk yaşamazsak 2019'un Türkiye'nin rekor kıracağı bir yıl olacağı beklentisindeyiz" dedi.

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