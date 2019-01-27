Son Dakika Haberleri: Turizmde yeni rekor beklentisi

Turizmde yeni rekor beklentisi

8 dakika önce

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, "2019 yılından beklentiler çok yüksek. 2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz.

Turizmde yeni rekor beklentisi, System.String[]
Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, "2019 yılından beklentiler çok yüksek. 2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz. Son dakikada büyük bir sorun ya da olumsuzluk yaşamazsak 2019'un Türkiye'nin rekor kıracağı bir yıl olacağı beklentisindeyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:18 

Türkiye, Cem Karaca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak

Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:26:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizmde yeni rekor beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]