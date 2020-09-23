"Turizmin başkenti" Antalya bir ayda yarım milyondan fazla Rus turisti ağırladı - Son Dakika

"Turizmin başkenti" Antalya bir ayda yarım milyondan fazla Rus turisti ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağladığı "güvenli tatil" imkanlarıyla konuklarını ağırlayan Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafire ev sahipliği yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağladığı "güvenli tatil" imkanlarıyla konuklarını ağırlayan Antalya, 10 Ağustos-13 Eylül döneminde 556 bin 82 Rus misafire ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, Türkiye'nin turistik bölgelerinde sertifikayla hizmet veren birçok tesis, ziyaretçilerine güven veriyor.

Salgın sürecinde de turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı ülkelerden gelen turistleri misafir ediyor. Kente gelen turistler arasında Ruslar, yine ilk sırada yer alıyor.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 Rus turist Antalya'ya geldi.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'yı, 2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise tüm zamanların rekoru kırılarak 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir ziyaret etti. Kente geçen yıl gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35'ini Ruslar oluşturdu.

En çok deniz, kum ve güneş tatilini tercih eden Ruslar, bu sene ise normalleşme süreciyle 10 Ağustos'ta karşılıklı uçuşların başlamasıyla tercihlerini yine Antalya'dan yana kullandı. Yılbaşından 13 Eylül'e kadar Antalya'ya gelen 2 milyon 3 bin 946 turistin 703 bin 463'ünü Ruslar oluşturdu.

Rusya'dan 13 günde 219 bin misafir geldi

Ağustos'ta 20 günlük süreçte 336 bin 409, 1-13 Eylül'de ise 219 bin 673 Rus turist, Antalya'da sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini yaşadı. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde Rusların tatil için Antalya'yı tercih etmesi sektör temsilcilerini de sevindirdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların Türkiye'de en çok Antalya'yı tercih ettiğini, her yıl tatil tercihlerini bu kentten yana kullandıklarını söyledi.

Rusların tatil alışkanlarının olduğunu anlatan Atmaca, "Charter seferlerinin açılmasıyla Rusya pazarında ciddi bir artış yakalandı. Eylülü de iyi geçiriyoruz, ekim ve kasımın da iyi olacağını dünüşüyorum. Sezonun uzayacağı kesin görünüyor. Pandemiyle ilgili bir uçuş yasağı gelmezse iyi bir süreç yaşayacağız." dedi.

"Yüksek gelirli Ruslar da yatlarıyla geldi"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da güvenli turizm sertifikasyonuyla sektörün turistlere güzel tatil imkanı sağladığını ifade etti.

Her ülkeden turistin geldiğini vurgulayan Kınay, şunları kaydetti:

"Rusya geçen sene de bir numaraydı. Bu yıl da birinciliği elden bırakmayacak. Bu yıl güzel bir şey de oldu. Özellikle yüksek gelirli Ruslar, Bodrum'u da tercih etti. Dolayısıyla sadece Antalya'da kalmayıp, diğer destinasyonlara gitmeleri önemli bir gelişme oldu. Özellikle Bodrum, Bozburun'a mega yatlar geldi. Türkiye'ye bu seneki kadar çok yat gelmemişti. Hırvatistan'a, Yunanistan'a gitmeyen yatlar Türkiye'ye geldi. Bodrum, Bozburun ve Marmaris'te yoğun yat trafiği oldu. Hala da devam ediyor."

Kınay, yat turizminin getirisinin daha yüksek olduğunu, özellikle yüksek gelirli turistlerin bu tatili tercih ettiğini, bunun da Türkiye'ye artı bir değer kattığını dile getirdi.

"En büyük reklamımız ülkelerine dönen turistler oldu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, salgın döneminde özellikle temmuz ve ağustosta tatil yapan misafirlerin sağlıklı turizmi deneyimleme imkanı bulduğunu söyledi.

Geri dönüşlerin olumlu olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "En büyük reklamımız ülkelerine dönen turistler oldu. Dolayısıyla her dönem bizim rezervasyonlarımız artarak geldi. En çok müşterimiz Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'dan. Rusya pazarının kasım ayının ikinci haftasına kadar devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya, Türkiye, Ağustos, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Turizmin başkenti' Antalya bir ayda yarım milyondan fazla Rus turisti ağırladı - Son Dakika Ekonomi

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