"Turizmin başkenti"ndeki sertifikalı oteller "güven" verdi - Son Dakika

"Turizmin başkenti"ndeki sertifikalı oteller "güven" verdi

25.10.2020 11:05

Yaklaşık 3 ayda 3 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde misafirlerine güvenli ve sağlıklı hizmet sundu.

Yaklaşık 3 ayda 3 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde misafirlerine güvenli ve sağlıklı hizmet sundu.

Denizi, güneşi, sahilleri, tarihi ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin adresi olan Antalya, bu yıl Kovid-19 nedeniyle turizm sezonuna geç başladı.

Ağustosta uçak seferlerinin başlamasıyla Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere başta olmak üzere yaklaşık 160 ülkeden turist çeken kent, "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otellerle turizme hizmet verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, otellerde belirlenen kriterler doğrultusunda güvenli hizmet verildiğini söyledi.

Salgın sürecinde kente gelen turist sayısının 3 milyonu geçtiğini, bunun da önemli bir rakam olduğunu belirten Yazıcı, "İnsanlara güven veriyoruz ki gelmeye devam ediyorlar. Turizmcilerle yaptığımız görüşmede ekim sonuna kadar dolu gözüküyoruz, rezervasyonlar tamam." dedi.

Kasım rezervasyonlarına ilişkin ise net bilginin olmadığına değinen Yazıcı, salgın sürecinde insanların uzun süreli değil, birkaç haftalık tatil kararı alabildiklerini dile getirdi.

Antalya'nın sağlıklı tatil konusunda güven verdiğini anlatan Yazıcı, "Ekimi iyi kapatacağız. Eylül ve ekim kadar yoğun olmamakla birlikte kasımda da hareketliliğin devam edeceği ümidini taşıyoruz. Şu ana kadar 3 milyondan fazla misafiri ağırladık. İşimizi iyi yaptığımızı değerlendiriyorum, bu açıdan otelcilerimizi, sektördeki tüm çalışanlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

"Süreci iyi yönettiğimizi değerlendiriyorum"

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın da turizme önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yazıcı, sertifika almayan otelin açılmadığını hatırlattı.

Dünyada tanınan bir kent olan Antalya'daki çoğu otelin sertifikayla hizmet verdiğini dile getiren Yazıcı, "Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip birçok otelimizde bugüne kadar şükürler olsun ki hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı. Birçok otelde denetim yaptık. Hem çalışanlar olarak hem misafirlerimiz olarak süreci iyi yönettiğimizi değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, şehrin ve diğer sektörlerdeki esnafın da turizm konusunda salgına karşı tedbirlere uygun hareket ettiklerini belirtti.

Ruslar ilk gelmeye başladığında zaman zaman salgına ilişkin çeşitli eleştirilerin ortaya atıldığını anımsatan Yazıcı, "Rus misafirlerimizin sayısı 1 milyon 700 bini buldu. Bunlarla ilgili de korkulacak hiçbir şey olmadı." dedi.

Kentte sezonun uzadığına değinen Yazıcı, geçen yıl kadar olmasa da kasımda da turist ağırlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Turizm gelirinin üçte biri Antalya'dan

Antalya'nın Türk turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Yazıcı, " Türkiye'nin turizm gelirlerinin yaklaşık üçte biri bu şehirden sağlanıyor." şeklinde konuştu.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde rakamlarda düşüş olduğuna dikkati çeken Yazıcı, bu durumdan Antalya'nın da etkilendiğini kaydetti.

Kentin kış aylarında da turizme hizmete devam edeceğini anlatan Yazıcı, kongre turizmiyle ilgili beklemede olduklarını söyledi.

Kongre turizminin özellikle ocak, şubat, martta yoğun şekilde yapıldığını belirten Yazıcı, salgın süreci nedeniyle kongrelerin önceden planlamasının yapılamadığını, bu nedenle birçok organizasyonun gerçekleştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizmin başkenti'ndeki sertifikalı oteller 'güven' verdi - Son Dakika

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