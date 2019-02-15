Son Dakika Haberleri: Türk Atletizminin Yıldızlar Birincilik Peşinde

Türk Atletizminin Yıldızlar Birincilik Peşinde

38 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24.'sü de yarın (16 Şubat) İstanbul'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.

24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:

KADINLAR:

Sporcu Disiplin

Mizgin Ay 60 metre

Burcu Erdemir 60 metre

Derya Yıldırım 400 metre/ 4x400 metre

Berfe Sancak 400 metre/ 4x400 metre

Semra Karaslan 800 metre

Rahime Tekin 800 metre

Burcu Subatan 1500 metre

Emine Hatun Tuna 1500 metre

Derya Kunur 3000 metre

Kader Güvenç 3000 metre Şevval Avaz 60 metre Engelli

Özge Soylu 60 metre Engelli

Ecem Çalagan Uzun Atlama

Tuğba Aydın Uzun Atlama

Beyza Tilki Üç Adım Atlama

Tuğba Aydın Üç Adım Atlama

Kadriye Aydın Yüksek Atlama

Merve Menekşe Yüksek Atlama

Buse Arıkazan Sırıkla Atlama

Büşra Pekşirin Sırıkla Atlama

Emel Dereli Gülle Atma

Aysel Yılmaz Gülle Atma

Derya Yıldırım 4x400 metre

Meryem Kemeç 4x400 metre

Yaren Açar 4x400 metre

Zeynep Kuran 4x400 metre

Zehra Börekçi 4x400 metre

ERKEKLER:

Sporcu Disiplin

Emre Zafer Barnes 60 metre

Kayhan Özer 60 metre

Yavuz Can 400 metre/ 4x400 metre

Akın Özyürek 400 metre/ 4x400 metre

Salih Tekgöz 800 metre

M. Mustafa Helvacı 800 metre

Abdullah Özdemir 1500 metre

Abdurrahman Gediklioğlu 1500 metre

Hakan Çoban 3000 metre

Süleyman Bekmezci 3000 metre

Mikdat Sevler 60 metre Engelli

Batuhan Buğra Eruygun 60 metre Engelli

Furkan Aktaş 60 metre Engelli

Muammer Demir Uzun Atlama

Emre Dalkıran Uzun Atlama

Can Özüpek Üç Adım Atlama

Necati Er Üç Adım Atlama

Alperen Acet Yüksek Atlama

Enes Talha Şenses Yüksek Atlama

Ersu Saşma Sırıkla Atlama

İlkay Aydemir Sırıkla Atlama

Osmancan Özdeveci Gülle Atma

Murat Gündüz Gülle Atma

Oğuz Akgül 4x400 metre

Berke Akçam 4x400 metre

Oğuzhan Kaya 4x400 metre

Kübilay Ençü 4x400 metre
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:50 

Türkiye, Güncel
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