Türk Atletizminin Yıldızlar Birincilik Peşinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell
ve Türkiye Atletizm
Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24.'sü de yarın (16 Şubat) İstanbul
'da gerçekleşecek. Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.
24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:
KADINLAR:
Sporcu Disiplin
Mizgin Ay 60 metre
Burcu Erdemir
60 metre
Derya Yıldırım 400 metre/ 4x400 metre
Berfe Sancak 400 metre/ 4x400 metre
Semra Karaslan 800 metre
Rahime Tekin 800 metre
Burcu Subatan 1500 metre
Emine Hatun Tuna 1500 metre
Derya Kunur 3000 metre
Kader Güvenç 3000 metre Şevval Avaz 60 metre Engelli
Özge Soylu 60 metre Engelli
Ecem Çalagan Uzun Atlama Tuğba Aydın
Uzun Atlama
Beyza Tilki Üç Adım Atlama
Tuğba Aydın Üç Adım Atlama
Kadriye Aydın Yüksek
Atlama
Merve Menekşe Yüksek Atlama
Buse Arıkazan Sırıkla Atlama
Büşra Pekşirin Sırıkla Atlama
Emel Dereli
Gülle Atma Aysel Yılmaz
Gülle Atma
Derya Yıldırım 4x400 metre Meryem
Kemeç 4x400 metre
Yaren Açar 4x400 metre
Zeynep Kuran
4x400 metre
Zehra Börekçi 4x400 metre
ERKEKLER:
Sporcu Disiplin
Emre Zafer Barnes 60 metre Kayhan
Özer 60 metre Yavuz Can
400 metre/ 4x400 metre
Akın Özyürek 400 metre/ 4x400 metre
Salih Tekgöz 800 metre
M. Mustafa Helvacı 800 metre Abdullah Özdemir
1500 metre
Abdurrahman Gediklioğlu 1500 metre Hakan Çoban
3000 metre
Süleyman Bekmezci 3000 metre
Mikdat Sevler 60 metre Engelli
Batuhan Buğra Eruygun 60 metre Engelli
Furkan Aktaş 60 metre Engelli Muammer Demir
Uzun Atlama Emre Dalkıran
Uzun Atlama
Can Özüpek Üç Adım Atlama
Necati Er Üç Adım Atlama
Alperen Acet Yüksek Atlama
Enes Talha Şenses Yüksek Atlama
Ersu Saşma Sırıkla Atlama
İlkay Aydemir Sırıkla Atlama
Osmancan Özdeveci Gülle Atma Murat Gündüz
Gülle Atma
Oğuz Akgül 4x400 metre
Berke Akçam 4x400 metre Oğuzhan Kaya
4x400 metre
Kübilay Ençü 4x400 metre