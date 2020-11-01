Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi olmuştu.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray kulübü eski sporcusu için başsağlığı mesajı yayınladı. "Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü Türk basketboluna hizmet vererek geçiren Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN YALÇIN GRANİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

Darüşşafaka'da eğitim alan Yalçın Granit, bu kurumda basketbol kulübünün kurulmasında öncülük etti. Sarı-kırmızılı camiayla, kulübün kurucu başkanı Ali Sam Yen sayesinde tanışan Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi oldu. Sadece 25 yaşına kadar oynadığı basketbolda kulüp takımlarındaki başarısını Granit, A Milli Takım'a da yansıttı.

Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası görüp en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları'nda da ay-yıldızlı formayı terletti.

Olimpiyatlarda dünya basketboluna kendini gösteren Granit, Fransa'ya giderek Avrupa'ya transfer olan ilk basketbolcu unvanını elde etti. Erken yaştan basketbolu bırakan Granit, başantrenörlük ile yöneticilik hayatında da önemli işlere ve başarılara imza attı.