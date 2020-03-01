Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ'de yapıldı - Son Dakika

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ'de yapıldı

6 saat önce

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ'de yapıldı, System.String[]

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.


Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, "Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım" temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Türk Cerrahi Derneği'nin bu yıl içerisinde düzenlediği ilk bölgesel toplantı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin davetiyle gerçekleştirildi. Onursal başkanlığını Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın üstlendiği sempozyum, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak'ın açılış konuşması ile başladı.


Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can'ın konuşmalarının ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Türk Cerrahi Derneği'nin bölgesel toplantısını üniversitede gerçekleştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Başkanı Prof. Dr. Dermirer'e Rektör adına teşekkür plaketi ve hediye takdim etti. Prof. Dr. Demirer de, Karadeniz'in güzel şehri Zonguldak ve şehrin incisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.


İki ustalık dersi ve dört oturumdan oluşan sempozyumda; geçmişten günümüze tiroit hastalıkları tedavisi ve cerrahisi, teknolojik gelişmeler ve modern uygulamalar anlatıldı.


Türkiye'nin önemli cerrahları ve akademisyenlerinin katıldığı Türk Cerrahi Derneği Zonguldak Bölgesel Toplantısı kapanış töreni ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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