Türk dağcılar İran'daki Demavend Dağı'nın zirvesinde bayrak açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk dağcılar İran'daki Demavend Dağı'nın zirvesinde bayrak açtı

29.06.2022 11:04

Türk dağcılar, İran'ın en yüksek dağlarından 5 bin 610 rakımlı Demavend Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açtı.

Türk dağcılar, İran'ın en yüksek dağlarından 5 bin 610 rakımlı Demavend Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açtı.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen tırmanışı gerçekleştirmek için İstanbul'dan Tahran'a giden 9 Türk dağcı, Mazenderan eyaletine bağlı Amul şehrine geçti.

Demavend Dağı'na tırmanışlarını başarılı bir şekilde yapan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

Asya'nın en yüksek, dünyanın ise en yüksek ikinci volkanı konumunda olan, zirveye yakın noktalarda kükürt gazı çıktığı için yarı aktif kabul edilen Demavend Dağı'na çıkan dağcılar, zirvede 4 gece konakladı.

Tırmanışın ardından Türkiye'ye dönen dağcılardan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçek, AA muhabirine, İran'ın en yüksek dağı Demavend'a başarılı tırmanış yaptıklarını söyledi.

Dağcılar için kıymetli olan dağda sorunsuz zirve yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiçek, şunları anlattı:

"Kulüp olarak bir zirve faaliyetini geniş katılım sayılabilecek bir sayıyla başardık. İran Dağcılık Federasyonundan gerekli izinleri aldıktan sonra 3 bin 50 metrede bulunan ana kampa çıktık. Burada bir gece konakladıktan sonra 4 bin 200 metre yükseklikte bulunan ikinci kampa tırmandık. Bu kamp zirve öncesi son kamp. Yüksekliğe uyum yani aklimatizasyon için bu kampta zirve öncesinde bir gece konakladık. Zirve tırmanışımız açık ama soğuk bir havada, zaman zaman buz geçişleri de içerecek şekilde devam etti. 5 bin 500 metreye geldiğimizde soğuğun yanı sıra kükürt gazının kokusu da yürüyüşü zorlaştırdı. Her yönden esen rüzgar zaman zaman yoğun gaz kokusuna maruz bırakabiliyor. Ancak buna rağmen Adem Gül rehberliğinde başladığımız zirveyi 9 sporcu ile başarıyla tamamladık."

Tırmanışı, Ali Can Derviş, Aykut Keskin, Emre Kapukaya, Hasan Çiçek, Levent Erbay, Ramazan Günay, Rümeysa Terzioğlu ve Yusuf Alper Kutluer ile yaptıklarını belirten Çiçek, İstanbul Doğa Sporları olarak farklı ülkelerde bulunan yüksek dağlara tırmanış gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Serdar Ünsal, 'Sözde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Türkiye'de nasıl bayrak açar' Serdar Ünsal, 'Sözde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Türkiye'de nasıl bayrak açar' Süphan Dağı'nın eteklerinde organik bal üretimi Süphan Dağı'nın eteklerinde organik bal üretimi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk dağcılar İran'daki Demavend Dağı'nın zirvesinde bayrak açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türk dağcılar İran'daki Demavend Dağı'nın zirvesinde bayrak açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement