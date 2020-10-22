Türk Deniz Kuvvetleri'nden Saros Körfezi'nde atış eğitimi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
- Kaynak: İHA
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