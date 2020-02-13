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Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası'
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.
Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıydı" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:17
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