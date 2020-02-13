Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası' - Son Dakika Dünya

Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası'

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı. Böylelikle Suriye, Lübnan’ın ardından Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ikinci Arap ülkesi oldu

Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası', System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.


Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıydı" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:17 
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