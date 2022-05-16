Türk dizisi "Balkan Ninnisi"nin çekimleri başladı - Son Dakika

TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği yapımlardan "Balkan Ninnisi" dizisinin çekimleri, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başladı.

Dizi yapımcılarından yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği en iddialı yapımlardan "Balkan Ninnisi" dizisinin çekimleri, 14 Mayıs Cumartesi günü Üsküp'te başlarken, Balkan insanının samimi, son derece içten ve neşeli öykülerini anlatan dizi, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi", yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Erdal Özyağcılar'a Üsküp'te büyük ilgi

Çekimler için Kuzey Makedonya'ya gelen dizi ekibi ilgi odağı oldu. Filmin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar, Üsküplülerin sevgi yağmuruna tutuldu. Üsküp'teki Türk Çarşısı'ndaki esnaflar, alışveriş yapan Üsküplüler ve turistler Özyağcılar'la hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Daha önce rol aldığı "Elveda Rumeli" dizisiyle de büyük beğeni toplayan Özyağcılar, "Balkan Ninnisi"nin hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de büyük ilgi çekecek muhteşem bir hikaye olduğunu söyledi.

Balkanlar'da çekilen ve çok sevilen "Elveda Rumeli" dizisinin ardından 13 yıl sonra Üsküp'e geldiğini belirten usta sanatçı, "Balkan Ninnisi, çok samimi, sıcak, güzel bir hikaye. Köfteci Süleyman'ı canlandırıyorum. Süleyman'ın kız kardeşi, yeğenleri ve damadı var. Dizimiz, bir Osmanlı Konağı'nda çekiliyor. Konak muhteşem. Köfteci dükkanım da öyle. Mekanlar, Üsküp, hikaye harika. Bu dizimizin de TRT 1 ekranlarında izleyicilerin ilgi olacağını düşünüyorum." dedi.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkansız aşkı

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak

Senaryosunu Uğur Uzunok'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi", yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. "Balkan Ninnisi"nin müziklerini Alper Atakan yapacak.