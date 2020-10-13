Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Azerbaycan'a yönelik saldırılarından dolayı Ermenistan'ı ve bu saldırılara göz yuman, destek olan, sessiz kalan ülkeleri kınadıklarını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çelebi, Ankara'da düzerlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Ermenistan, bir terör bir devletidir. Bu sözde devleti yönetenler de teröristtir, katildir, kukladır. Dünya artık bunu görmelidir. Ermeni terörüne göz yummaktan vazgeçmelidir." ifadesini kullanan Çelebi, Azerbaycan'ın 30 yıldır topraklarına hasret olduğunu ve her bir Azerbaycan Türkü'nün işgal altındaki topraklarına kavuşabilmek için and içtiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Karabağ ile ilgili 5 kararının bulunduğunu, bu kararların hepsinde Ermenistan'a "İşgal ettiğin toprakları terk et" denildiğini aktaran Çelebi, sorunu sözde çözmek için oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun ise adeta kuzunun kurda teslimi gibi olduğunu belirtti.

Çelebi, Azerbaycan'ın 30 yıldır oyalandığını vurgulayarak, Ermenistan'ın daha da ileri gittiğini ve daha fazla Azerbaycan toprağı almak için saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalan ülkeleri de kınıyoruz"

En son saldırının 27 Eylül'de gerçekleştiğine ve Azerbaycan'ın da artık canına tak ettiğine ve başlattığı vatan muharebesiyle topraklarını hızla almaya başladığına işaret eden Çelebi, Ermenistan'ın bu sefer de sivillere saldırdığını anımsattı.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Çelebi, "Azerbaycan bir Türk devletidir. Sivile, ibadethaneye, hastaneye asla saldırmaz. Böylece Ermeni oyunu bozuldu. Topraklarını savunan Azerbaycan, Ermeni teröristleri bozguna uğrattıkça, yine birileri çok üzüldü. Rusya'nın baskısıyla insani ateşkes ilan edildi." açıklamasında bulundu.

Ermenistan'ın çok geçmeden bu ateşkesi bozarak sivilleri hedef aldığına, saldırılarda yüzlerce kadın ve çocuğun yaralandığına dikkati çeken Çelebi, "Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak, Ermenistan'ı kınıyor, lanetliyoruz. Ermenistan'a göz yuman, destek olan, saldırılarına sessiz kalan ülkeleri de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Azerbaycan kendi topraklarına eninde sonunda kavuşacak"

Ermenistan'a işgal edilen Azerbaycan topraklarını terk etme çağrısında bulunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Azerbaycan kendi topraklarına eninde sonunda kavuşacak. Masada olmazsa cephede, kafana vura vura, eze eze seni hezimete uğratacak. Çünkü Karabağ, Azerbaycan'a ana sütü gibi helaldir. Bizden söylemesi. Türk Dünyası Parlamenterler Birliği de tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi can Azerbaycan'ın haklı davasının sonuna kadar yanındadır."