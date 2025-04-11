Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı - Son Dakika
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Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı

ATO Başkanı Baran, Türk dünyası için sivil toplumun rolünü vurguladı ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

11.04.2025 12:37
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak Türk dünyası vizyonunun bir parçası olmaya ve her adımda katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Türk dünyasının geleceği ticaretle, sanayiyle, kültürle, eğitimle, bilimle, sanatla ve en önemlisi de insan odaklı yaklaşımlarla şekillenecektir" dedi.

EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği'nin (TÜRKSİT) Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu güçlendirmek, ortak stratejiler geliştirmek ve sürdürülebilir iş birlikleri kurabilmek amacıyla düzenlediği "Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın da açılış konuşması yaptığı çalıştayda, TBMM Ankara Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TBMM Nevşehir Milletvekili, TBMM MHP Grup Başkan Vekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Dr. Tenzile Rüstemhanlı, TBMM İstanbul Milletvekili, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hikmet Eren, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Seyfullah Türksoy, TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da birer konuşma yaptı.

ATO Başkanı Baran, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, her alanda ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin, daimi bir vizyon olduğunu söyledi. Türk dünyasının ortak gelecek tasavvuru ile yakınlaşmasında, sivil toplum kuruluşlarına büyük rol düştüğünü kaydeden Baran, "'Dilde, işte, fikirde birlik' anlayışıyla bir araya gelen Türk dünyası, diplomatik yakınlaşmanın ötesinde, somut projelerle desteklenen karşılıklı ticaret, vizesiz seyahat anlaşmaları, sanayi, enerji, lojistik ve kültürel işbirlikleriyle bir bütünleşme süreci içerisinde" diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin, ülkeler arasındaki ilişkileri sadece siyasi ve ekonomik bir düzlemde değil, toplumsal ve kültürel bağlarla da güçlendirmek adına önemli bir misyon üstlenebileceğini belirten Baran, "Türk Devletleri Teşkilatı, ortaya koyduğu vizyondan da anlaşıldığı üzere, küresel, siyasi ve ekonomik gelişmeleri belirleyecek merkezlerden biri olma yolunda ilerliyor. Bu sürecin başarıya ulaşmasında, iş dünyasından eğitime, sanata kadar her alanda sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. Ankara Ticaret Odası olarak başkentimiz ve ülkemizin üretimde, sanayide, ticarette, ekonomide sahip olduğu tecrübeleri, Türk dünyasına taşımak ve Türk dünyasının gelişip ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu seve seve yerine getiririz. Türk devletleriyle, ortak fuarlar organize etmekten ticaret heyeti görüşmelerine, iş forumlarına kadar her türlü ortak çalışma ve projeyi hayata geçirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Hükümetler arası iş birlikleri kadar milletler arası dayanışmanın da kıymetli olduğunun altını çizen Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Türk dünyası vizyonunun bir parçası olmaya ve her adımda katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Baran, şöyle devam etti:

"Ortak projeler geliştirmek için önemli bir fırsat"

"Türk dünyasının geleceği ticaretle, sanayiyle, kültürle, eğitimle, bilimle, sanatla ve en önemlisi de insan odaklı yaklaşımlarla şekillenecektir. Türk devletleri arasındaki ilişkileri sokaktaki her bir vatandaşı kapsayacak şekilde büyüterek, geliştirmeliyiz. Ortak vizyon doğrultusunda atacağımız her adım, Türk dünyasını güçlendireceği gibi gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasa da değer katacaktır. Bugün gerçekleştirilen Çalıştay'ın, Türk Dünyası'nın sivil toplumunu güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Açılış konuşmalarının ardından "Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Dünyasında Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi", "Türk Dünyasının Entegrasyon Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", "Türk Dünyasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Kurumlararası Etkileşimdeki Rolü" ve "Sivil Toplum Kuruluşlarının Dış Politika İnşasındaki Rolü: Kamu Diplomasisi Çalışmaları"başlıklarında oturumlar düzenlendi.

Programda, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nuh Acar ve ATO üyeleri ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu diplomasisi uzmanları da yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı - Son Dakika

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