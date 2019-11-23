Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliği açıldı

Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliği törenle açıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki temsilcilik binasında düzenlenen törende konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Beypazarı'nın kendileri açısından potansiyeli güçlü bir ilçe olduğunu söyledi.

Yarının Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Geylan, "Öğretmenler Günü'nü önemsiyoruz. Çünkü 24 Kasım Millet Mekteplerinin kuruluş yıl dönümü ve en önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanının verildiği gündür. Türk Eğitim-Sen olarak 24 Kasım'ı önemsiyoruz. Her 24 Kasım'ı coşkuyla kutluyoruz ve bizim için anlamlı bir gün." dedi.