Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini istedi

Türk Eğitim-Sen İstanbul Şubesi, eğitim çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki parkta bir araya gelen sendika üyeleri, "Tecrübemiz kıymetimiz, hizmetimiz itibarımızdır", "Eğitim ödeneği 1 maaş tutarında olsun", "Kariyer basamakları sınavla olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen, grup adına yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ders zilinin 12 Eylül sabahı çalacağını söyledi.

Özmen, bu dönemin başarılı geçmesi için eğitim çalışanının zihnen ve bedenen hazır olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğitim çalışanının birtakım talepleri kulak arkası edilmektedir. Öncelikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan öğretmenlerimizi başta kariyer basamakları, sınavlarının iptali olmak üzere promosyonların güncellenmesi, eğitim-öğretim ödeneğinin bir maaş tutarına yükseltilmesi ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, okullarda İŞKUR kapsamında alınacak personelin gelir sınırlandırılmasının kaldırılması, sözleşmeli istihdam modelinin gözden geçirilmesi, memur ve şeflerimizin 3600 ek gösterge talepleri ve bunun gibi birçok problem beklemektedir."