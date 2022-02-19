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Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi - Son Dakika

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

19.02.2022 21:56

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

AMASYA - Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 8 adet F-16 uçağı 30 bin - 35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi.

Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri Nefes kesen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi
Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi
Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi

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Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi - Son Dakika
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