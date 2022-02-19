Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi - Son Dakika

Türk F-16'larından Karadeniz'de önleme eğitimi
AMASYA - Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının cesur pilotları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri önleme eğitimiyle güven verdi.
Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 8 adet F-16 uçağı 30 bin - 35 bin fit irtifada deniz üstü yüksek irtifa önleme eğitimi gerçekleştirdi.
Savaşan şahinlerin havada süzüldükleri Nefes kesen görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Kaynak: İHA
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