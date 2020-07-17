Türk genci, Girl Up programında binlerce kişiye konuştu - Son Dakika

Türk genci, Girl Up programında binlerce kişiye konuştu

Birleşmiş Milletler Vakfı'nın kampanyası olan Girl Up hareketini Türkiye'de başlatan Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü öğrencisi Selin Özünaldım (17), Girl Up'ın yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Global Leaders Summit'te konuşma gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Vakfı'nın kampanyası olan Girl Up hareketini Türkiye'de başlatan Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü öğrencisi Selin Özünaldım (17), Girl Up'ın yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Global Leaders Summit'te konuşma gerçekleştirdi. Özünaldım; Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle ve Naida Murad gibi isimlerin konuk olduğu programda konuşan 50 genç kız arasında tek Türk oldu.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı


Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl kampüsü öğrencisi 17 yaşındaki Selin Özünaldım, Birleşmiş Milletler Vakfı'nın kampanyası olan Girl Up'ın düzenlediği Global Leaders Summit'te konuşma gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle online düzenlenen programda 'beden olumlama' üzerine kendi hikayesini paylaşan Özünaldım, 50 genç kız arasında tek Türk oldu. Programa Michelle Obama, Priyanka Chopra, Meghan Markle ve Naida Murad gibi isimler de konuk olarak katıldı. Online olarak gerçekleşen konferansı 170 ülkeden 40 bin kişi takip etti.


10 bin kişilik katılım


Girl Up'ın, Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından bundan 10 sene önce başlatılmış bir kampanya olduğunu belirten Özünaldım, "Amacımız, genç kızların iletişim, liderlik, organizasyon becerilerini geliştirebilecekleri ve inandıkları konuları savunabilecekleri ortamı sağlamak. Girl Up şu ana kadar 124 ülkede 3 bin 600 kulüp açtı ve 58 bin kız çocuğunun hayatına dokundu. Girl Up, her sene 'Liderlik Zirvesi' adı altında Washington, DC'de üç gün gerçekleştirilen bir konferans düzenliyor. Bu konferansta genç aktivistler; bilim, sanat, spor, siyaset gibi konularda alanında uzman, dünya liderleri ile bir araya gelme, açık oturumlara katılma ve atölyelerde yer alma fırsatı elde ediyor. Bu konferansa her yıl 4 bin ila 6 bin genç kız katılıyor. Ancak bu sene ilk defa pandemi nedeniyle sanal ortama taşındı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl konferansa 10 bin katılım oldu" dedi.


Türkiye'deki ilk Girl Up Toplum Kulübü'nü kurdu


Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi olan HeForShe'nin ülkemizdeki en genç temsilcisi olduğunu belirten Özünaldım, "Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Genç Aktivistler Programı'na kabul edilen 300 gençten biriyim. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği, eğitimde eşitlik gibi konular benim için çok değerli ve üzerine çalışmak istediğim konular. Kadınların, kadınları destelediği bir platforma her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu konuda ne yapabileceğimi düşünürken internette Girl Up'a rastladım. Ülkemizde açılan hiçbir Girl Up kulübünün olmadığını fark ettim ve ilk adımı atmaya karar verdim. Böylece Girl Up'ın yönetim kurulu ile iletişime geçtim. Toplumdaki her kızın kendi sesini duyurabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Bu sebeple Türkiye'deki ilk Girl Up Toplum Kulübü'nü kurdum. Şu anda birkaç aylık bir kulübüz ama Türkiye'de ilk olduğumuz için hem Girl Up hem de diğer Girl Up kulüpleri tarafından büyük destek görüyoruz" diye konuştu.


50 genç kız arasında tek Türk


Girl Up'ın programında konuşma şansı elde etme sürecini anlatan Özünaldım, şöyle konuştu: "Her zaman kendi hikayemi ve kendi tutkularımı anlatabileceğim bir platform arıyordum. Tam bu sırada Girl Up'tan bir mail aldım. Liderlik Zirvesi'nde her yıl Inspire Oturumları adı altında 20 dakikalık konuşmalar gerçekleştiriliyor. Dünyadan 50 genç kız seçilerek kendi hikayelerini belirledikleri konu başlığında anlatmaları için imkan sunuluyor. Bu sene de ben, Girl Up Ailesi'ndeki ilk senemde bu oturumlardaki konuşmacılardan biri olmaya hak kazandım. Türkiye'deki tek konuşmacıyım. Herkesin kendi belirlediği konuşmayı paylaştığı bu oturumda ben de benden olumlama üzerine konuşmak istedim. Aslında benim gibi binlerce genç kızın hayatını etkileyen bir konunun üstünün kapatıldığına inanıyorum. Bu konu hakkında kendi hikayemi arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Beden olumlama gibi kişisel ama aslında bir o kadar da evrensel bir konuyu arkadaşlarımla paylaştığım için çok mutluyum."


"Benim için büyük onur"


Binlerce kişinin izlediği programda konuşma yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Özünaldım, "Bu konuşmayı yapacağım söylendiğinde ilk başta inanamamıştım. Girl Up, yüz binlerce kişinin içinde olduğu bir kampanya ve burada benim de bir konuşma yapmam beni çok duygulandırdı. Beden olumlama üzerine artık açıkça konuşmak, bu konuyu her platformda dile getirmek istiyorum. Geçmişte bunu yapamıyordum. İki senedir aktivizm çalışmaları yürütüyorum ve bir yerde çıkıp beden olumlama üzerine konuşamazdım. O kızlarla aynı şeyleri hissedip 'bedeninizi sevin' diyemezdim. Beden olumlama bir gecede olmuyor. Bu bir süreç. Ancak artık kendimi cesur hissediyorum, bu konuda konuşmak için kendime güveniyorum. İleride de beden olumlama ile ilgili çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Türkiye'deki ilk Girl Up Kulübü olarak çok daha fazla kulüp kurmayı, çok daha fazla kıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Her kızın kendi sesini bulmaya ve duyurmaya ihtiyacı var. Girl Up'a dahil olabildiğim için çok mutluyum. Bizim için Türkiye'deki ilk kulübü kurmak büyük bir gurur. Aynı zamanda ilk senemde 50 genç kız arasına seçilmek büyük bir onur" sözlerine yer verdi.


"Değişimin kendisi olun"


Genç kızlara tavsiyelerde bulunan Özünaldım, "Z jenerasyonuna bir tavsiyede bulunmak istiyorum; çok fazla yenilikçi fikrimiz var ama bir aksiyon almıyoruz. Eğer değişmesini istediğimiz bir sorun görürseniz, onu değiştirecek kişi siz olmalısınız. Hedefleriniz ne kadar çılgınca gelirse gelsin, bu konu sizin tutkunuzsa başarabilirsiniz. Ghandi'nin söylediği gibi; dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Birleşmiş Milletler, Up, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk genci, Girl Up programında binlerce kişiye konuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:06:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk genci, Girl Up programında binlerce kişiye konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]