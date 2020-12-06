Türk Kahvesi Günü'ne "bahanesi çok" kutlama

Arçelik ile Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Türk kahvesi tutkunlarını, "Bahanesi Çok" sloganıyla online bir buluşmada bir araya getirdi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Perakende TV üzerinden yayımlanan "Türk Kahvesinin Geleceği Buluşması", sektörün önde gelen isimleri ile Aret Vartanyan, Saffet Emre Tonguç ve Cenk Girginol'un renkli anlatımlarına ev sahipliği yaptı. Kalben'in bu buluşma için özel yorumladığı "Kahveyi Kavururlar" türküsü, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Türk kahvesinin UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası kabul edilmesinin yıl dönümünde "Bahanesi Çok" sloganıyla gerçekleşen buluşmada, Türk kahvesinin tarihi, ritüelleri, dünyaya tanıtılmasına ilişkin çabalar ve atılması gereken adımlar üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Türk kahvesine ilişkin inovatif yaklaşımlar paylaşıldı.

"Dünyada her gün 3,5-4 milyar doz kahve içiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, şunları kaydetti:

"Sosyal kültürümüzün önemli bir unsuru olan Türk kahvesi, UNESCO somut olmayan kültür varlığı listesine giren ilk kültür içeceğidir. Bu, Türk kahvesinin dünya çapında bilinirliği adına atılmış önemli bir adımdır. Diğer yandan dünyada her gün 3,5-4 milyar doz kahve içiliyor. Son 20 yıldır kahve pazarı sürekli büyüyor. Kahve pazarı, senelik 100 milyar dolarlık bir ekonomik değeri ifade ediyor. Bu, Türkiye'nin de daha fazla pay alması gereken bir ekonomik değerdir. Arçelik'in Telve ile başlattığı kahve makineleri, Türk kahvesinin yaygınlaşması ve ülkemiz için ekonomik katma değere dönüşmesi adına önemli adımlardır. Telve ile başlattıkları bu dönüşüm için ve aynı zamanda sponsorumuz olarak bugünü mümkün kıldıkları için Arçelik'e çok teşekkür etmek istiyorum."

Yazar Aret Vartanyan ise Türk kahvesi kültürünü yaşatmakta teknolojinin önemine dikkati çekerek, "Değeri insanlara ulaştırmak için teknolojiyle birleştirmek zorundayız. Yapay zeka ve robotlar olunca insanlar yok olacak anlamına gelmiyor. Teknoloji ile insanları daha yukarı taşıyoruz. Bir restoranı düşünün, Türk kahvesi makinesi ile çok sayıda insana hızlı, pratik ve lezzetli şekilde Türk kahvesini ulaştırabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Göze ve kalbe dokunan bir yanı var kahvenin"

Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı da Arçelik'in, ürün ve teknolojileriyle hayatı kolaylaştırmayı, insanların hayatına dokunmayı hedeflediğini aktararak, "'Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır' diye bir söz var. Göze ve kalbe dokunan bir yanı var kahvenin. 30 yıllık geçmişe sahip köklü Ar-Ge'miz 2002 yılında bu fikirle yola çıktı, bir ritüeli teknolojiye çevirmek ve onu da duygusal bir formda sunabilmekti amacımız. Bu çalışmalar sonucunda, cezvede pişirilen kahve lezzetinde, bol köpüklü, tek tuşla Türk kahvesini pişirecek Telve doğdu. 2004 yılında çift cezveye otomatik olarak kahve yapabilen Telve'yi pazara sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik'in otomatik Türk kahvesi makinesi ile pazara öncülük ederek sektörü dönüştürdüğünü belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Müşteri içgörüleri ve pazarın ihtiyaçlarına göre yeni modeller geliştiriliyor. Çiftli Telve'yi pazara sunduktan sonra Tekli Telve'yi çıkardık, pazarı inceleme başladık. Tasarımı sadeleştirdik. Müşteriyi sürekli dinleyen Ar-Ge ekibimiz su tanklı olanını geliştirdi. Selamlique ile iş birliği yaparak Türk kahvesi ile kapsüllü kahveyi birleştirdik. Farklı aroma tercihleri sunduk. Tasarımı, metal ve ahşapla yorumlayarak farklı bir deneyim haline getirdik. 22 patentli Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi, saygın tasarım ödüllerinden biri olan IF Design'da Türkiye'ye ilk kez mutfak ürünleri alanında Altın Ödül'ü getirdi. Pazarı izleyince ticari versiyonuna önemli bir ihtiyaç olduğunu gözlemleyip Telve-Pro'yu geliştirdik. İndüksiyon teknolojisi ile cezvenin her tarafını aynı anda ısıtarak geleneksel kahve lezzetini sunduk. Geçtiğimiz yıl da yepyeni şık tasarımıyla Yeni Telve'yi müşterilerimizin beğenisine sunduk."

"Türk kahvesi makinemiz 52 ülkede satılıyor"

İkinci oturumda ise Gastronomi Yazarı Cenk Girginol, kahvenin Osmanlı'ya gelişi, Türk kahvesi lezzeti, çeşitleri ve Türk kahvesinin 3'üncü nesille etkileşimi ile ilgili bilgiler aktarırken, yurt dışında Türk kahvesi ile ilgili karşılaştığı olumlu tepkileri paylaştı.

Arçelik Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Kürşat Coşkun, "Türk kahvesi makinesinin, bu kültürü dünyaya tanıtmamız ve büyük kahve pazarından daha fazla pay almamız için çok önemli rolü bulunuyor. Bu sorumlulukla Arçelik, faaliyet gösterdiği ülkelere Türk kahvesi kültürünü taşımak ve global ölçekte yayılımını artırmak üzere bir strateji izliyor. Türk kahvesi makinemiz Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Afrika ülkelerine ve ABD'ye kadar bugün 52 ülkede satılıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç ile Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Türkiye'deki kahve ritüelleri ve Anadolu'daki kahve envanteri üzerine yaptıkları söyleşide, mırradan menengiç kahvesine, Tarz-ı Hususi'den İzmir Kızlarağası Hanı'nın fincanda pişen kahvesine değişik pişirme yöntemleri ve gelenekleri aktardı.

Mehmet Tüfekçi, Arçelik'in, zengin Türk kahvesi kültürünü tanıtma yolculuğuna bir kitap ve belgesel projesi ile devam edeceğini duyurdu.

Kocatepe Kahve'nin üstlendiği "Kahve ve Sağlık" söyleşisinde ise Prof. Dr. Hamdi Akan, Türk kahvesinin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı.

"Bahanesi Çok" buluşmasının kaydı "http://www.arcelikperakendetv.net/" adresinden izlenebilecek.