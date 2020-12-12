Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER'den destek - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından pandemi süreci ve kış koşulları dolayısıyla kan stoklarında düşüş ve artan kan ve immün plazma ihtiyacına karşı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kamber Çal; Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte kan vererek, dernek üyeleriyle vatandaşlara kan verme çağrısı yaptı.

Çapa Kan Merkezi'nde bir araya gelen Kınık, Çal ve Yılmaz kan bağışının koronavirüsle mücadele sürecindeki önemine vurgu yaparak hem kurum ve dernek çalışanlarından hem de vatandaşlardan kan vermelerini, koranovirüsü atlatan vatandaşların da immün plazma vermelerini istedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada 2020'nin koronavirüs salgını ve afetlerle adeta "hüzün yılı" olarak geçtiğini belirterek, "Kana olan ihtiyacı karşılamak için birlikte güç ve ivme vererek kan bağışı etkinliği yaptığımız iki güzide yöneticimizle birlikteyiz. Pandeminin bizi ciddi olumsuz etkilemeye başladığı bahar aylarından sonra kan bağışında tüm dünyada olduğu gibi azalma oldu. Çünkü kaygıları ve tedirginlikleri artıyor. Ama ihtiyaçlar azalmıyor. Her gün 8-9 bin ünite civarında kana ve koronavirüsle mücadelede günlük 1000-1500 kadar immün plazma ihtiyacı oluyor. Bunu sürekli bir şekilde tedarik etmek gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç." dedi.

ÖNDER ve imam hatip camiasının kan bağışı kampanyasına verdiği destekten mutluluk duyduğunu belirten Kınık, kurumlar ve vatandaşlar arasında kan verme motivasyonunun artırılması için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"Tüm imam hatip mezunları, vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi kan bağışına davet ediyoruz"

ÖNDER Başkanı Kamber Çal da kanın sağlık için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve dernek olarak her zaman kan bağışı çağrılarına destek verdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde kan verme sürecinin zorluklarına dikkat çeken Çal, "Bizler bu süreçteki zorlukların farkında olduğumuz için bir farkındalık kampanyası yapmak istedik. Bahar döneminde ÖNDER ve imam hatip mezunları olarak başarılı bir kampanya yapmıştık. ÖNDER camiası olarak Kızılay Başkanı Kınık'ın çağrısına yine karşılık verdik. Bugün başkanımız ve genel müdürümüzle birlikte kan vereceğiz. Tüm imam hatip mezunları, vatandaşlarımızı ve kardeşlerimizi kan bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

Kan verme süreçlerinin kolay olduğunu anlatan Çal, Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (BİHMED) ve BİHMED Başkanı Kadir Oruç'a özel olarak kan verme çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da daha önce 81 ilde kurumlarında çalışan il müdürü, imam hatip okulları yöneticileri, çalışanlar, öğrencileri ve velilerin kan bağışı kampanyası başlattığını ve büyük katkı sağladığını hatırlattı.

"2020'ye elveda derken 2021'e bir hayır niyetle girelim" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"2020'de bakide hoş bir sada bırakmak için buradayız. Kızılay ve Önder burada, biz de MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak buradayız. Benim çağrım 81 ilimizdeki il milli eğitim müdürü ve okul yöneticisi arkadaşlarımızın tamamı. Özellikle imam hatip okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilere kan bağışına destek vermeleri çağrısı yapıyorum."

Kınık, Çal ve Yılmaz konuşmaların ardından kan bağışında bulundu.