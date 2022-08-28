Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım

28.08.2022 17:30
Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım

Türk Kızılay, sel afetinin yaşandığı Pakistan'a gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumlardan oldu.

Türk Kızılay, sel afetinin yaşandığı Pakistan'a gıda kolisi, hijyen kiti gibi insani yardım malzemelerini ulaştıran ilk kurumlardan oldu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'daki afetzedelere yardım gönderilmesi için hızla harekete geçildi.

Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit ederek ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan rupisi ile 300 hijyen kiti, 600 benzin bidonu ve afetzedeleri salgın hastalıklardan korumak için 1500 sineklik gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla (AFAD) da iş birliği yapan Türk Kızılay, 1000 battaniyeyi kargo uçağıyla bölgeye ulaştırıyor.

Türk Kızılay ayrıca selden etkilenen eyaletlerde ihtiyaç duyan kişiler için tıbbi müdahale çadırları kurarak yaklaşık 6 bin kişiyi tedavi etmeyi planlıyor.

Selin çekildiği ve selzedelerin tahliye edildiği bölgelere gıda kolileri de ulaştıran Türk Kızılay, beslenme ve temel gıda ihtiyaçlarına anlık olarak cevap veriyor.

Hayırseverler Türk Kızılay aracılığıyla selzedelere destek olabiliyor

Türk Kızılay bağışçıları, dünyanın dört bir yanında afet ve acil durumlardan etkilenen milyonlarca insana umut olmaya devam ediyor.

Pakistan'daki sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor.

Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler, 168 Çağrı Merkezi ve "www.kizilay.org.tr" sitesinden veya "PAKİSTAN" yazıp 2868'e SMS göndererek destek olabiliyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım - Son Dakika
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