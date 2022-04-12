Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı - Son Dakika

Türk Kızılay, Somali'de ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kızılayın başkent Mogadişu'daki 500 aileye gıda paketi dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılayın ramazan boyunca yardım dağıtmaya ve iftar düzenlemeye devam edeceği bildirildi.

Ülkede kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde kıtlık riskinin bulunduğu açıklanırken, evini terk edip başkente sığınan on binlerce yerinden edilmiş kişi bulunuyor.