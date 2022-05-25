Türk Kızılaydan Bitlis Jandarma Komutanlığına madalya - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Bitlis Jandarma Komutanlığına madalya

25.05.2022 11:44
Türk Kızılaydan Bitlis Jandarma Komutanlığına madalya

Van Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü, kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Bitlis İl Jandarma Komutanlığına altın madalya ve levha verdi.

Van Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü, kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Bitlis İl Jandarma Komutanlığına altın madalya ve levha verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın desteği, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'in girişimleri ile "Jandarma ve güvenlik korucuları vatan için can, millet için kan veriyor" sloganıyla şubat ayında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İl merkezi ve ilçe jandarma komutanlıklarında, jandarma personeli ile güvenlik korucularının katılım gösterdiği kampanyada, 1534 ünite kan toplandı.

Kampanyadaki kan bağışıyla Türk Kızılayın yıllık bazda belirlediği kriterin üzerine çıkan Bitlis Jandarma Komutanlığı, "Kurumsal Altın Madalya ve Levhası" almaya hak kazandı.

Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, ziyaret ettiği Tuğgeneral Güven'e altın madalya ve levhası ile bronz madalya, İlçe Jandarma Komutanlarına da plaket takdim etti.

Çelik, AA muhabirine, Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezinin Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari'deki 32 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Bölgede gönüllü kan bağışı yapmak isteyenlerden alınan kanları ayrıştırdıktan sonra hastanelerin hizmetine sunduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi hastalara güvenli kan bağışıyla şifa bulmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Bitlis Valiliğimizin koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığımızın ve birliklerimizin büyük desteklerini görüyoruz. Valimizin ve komutanımızın büyük desteğiyle bağlı birliklerde şubat ayında bir hafta süren gönüllü bağış kampanyasında 1534 ünite kan topladık. Bunu yılda bir defaya mahsus yapmıyoruz. 3 aylık düzenli periyotlarla Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve bağlı birliklerinde kampanya düzenleyerek ihtiyaç sahibi bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz."

Vali Çağatay, Tuğgeneral Güven, birlik komutanları ile personele teşekkür eden Çelik, "Yılda 1500 ünitenin üzerinde kan bağışında bulunan kurumsal yerlere, kurumsal altın madalyamızı takdim ediyoruz. İl Jandarma Komutanımız sadece bir kampanyada madalyayı almaya hak kazandı. Madalyayı kendilerine takdim ettik, birlik komutanlarına plaket verdik. Desteklerini bundan sonra da göreceğiz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Bitlis Jandarma Komutanlığına madalya - Son Dakika


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