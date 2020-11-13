Türk Kızılaydan konteyner kentlerdeki depremzedelere kışlık yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Elazığ'daki depremde evleri yıkılan ve geçici olarak konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere battaniye, yatak, yastık, çocuk bezi dağıtımı yapmaya başladı.

Merkezi Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Türk Kızılay, AFAD, kamu kurumları ve diğer yardım kuruluşlarınca depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yardım çalışmaları kapsamda Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, kış mevsimi dolayısıyla depremzedelerin yaşadığı Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş konteyner kentleri gezerek ihtiyaçları belirledi.

İhtiyaç listesine göre, gönüllüler battaniye, yatak, yastık ve çocuk bezlerini ailelere ulaştırmaya başladı.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, havaların soğumasıyla depremzede ailelerin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri depremzede ailelerin yanında olduklarını aktaran Kızılkaya, "Soğuk kış şartlarında mağdur olmamaları için konteynerleri gezerek depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. Tespitler doğrultusunda ailelerin ihtiyaçlarını dağıtıyoruz." dedi.

İhtiyaçların büyük kısmının battaniye, yatak, yastık olduğunu aktaran Kızılkaya, depremzedelere yönelik yardımların süreceğini bildirdi.

Konteyner kentte yaşayan Fatma Yavuz da yapılan yardımlardan memnun olduğunu belirterek, depremin ilk gününden beri devletin sürekli yanlarında olduğunu aktardı.

Yavuz, "Allah devletimizden razı olsun. Bize konteyner verdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Türk Kızılay da kışlık ihtiyaçlarımızı giderdi." ifadelerini kullandı.

Depremzede Pamuk Erdem de devletin sağladığı imkanlarla geçindiklerini dile getirerek, her konuda destek gördüklerini bildirdi.