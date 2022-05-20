Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

20.05.2022 17:11
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Somali'de kuraklıkta etkilenerek başkent Mogadişu'ya sığınan 2 bin 200 aileye gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, Somali'de kuraklıkta etkilenerek başkent Mogadişu'ya sığınan 2 bin 200 aileye gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay, Mogadişu'daki Garas Baaley ve Daynile kamplarındaki derme çatma kamplarda hayatlarını sürdürmeye çalışan 2 bin 200 aileye yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Orhan Kökcü, AA muhabirine, Somalililerin kamp alanlarında ağaç dalları, karton ve naylonlardan yapılmış çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Kökcü, su kaynaklarının kurumasıyla geçim kaynaklarını kaybeden binlerce kişinin halen başkent Mogadişu ve çevresine kaçmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kızılay, ramazan ayı içerisinde de yaklaşık 2 bin 100 Somalili aileye yardım götürmüştü.

Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Türk Kızılay Manisa Şubesi, 154 çocuğu sünnet ettirecek Türk Kızılay Manisa Şubesi, 154 çocuğu sünnet ettirecek
Kaynak: AA

Mogadişu, Kızılay, Somali, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Somali'deki kuraklıktan etkilenen 2 bin 200 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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