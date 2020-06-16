Türk Kızılayın Afrikalı gönüllüleri Amasya'da ihtiyaç sahiplerine yardımda görev alıyor - Son Dakika

Türk Kızılayın Afrikalı gönüllüleri Amasya'da ihtiyaç sahiplerine yardımda görev alıyor

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören Türk Kızılay gönüllüsü Afrikalı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek yerine kentte kalarak ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtımında görev alıyor.

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören Türk Kızılay gönüllüsü Afrikalı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek yerine kentte kalarak ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtımında görev alıyor.

Türk Kızılay gönüllüsü 24 yaşındaki Senegalli Ahmed Dame Gueye ile 23 yaşındaki Somalili Farhia Hassan Seikh Mohamed, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, memleketlerine dönmek yerine Türkiye'de kalıp yardım çalışmalarına katılmayı tercih etti.

İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gueye, AA muhabirine, yıllardır Türkiye'de eğitim gördüğünü, bu milletin ekmeğini yediğini, bu nedenle bu zor süreçte bırakıp gitmek istemediklerini kaydetti.

Türkiye'de çok mutlu olduklarını vurgulayan Gueye, "Hem okulumuzun durumu belli olmamıştı hem de ekmeğini yediğimiz insanların hakkını verelim diye burada kaldık. Vefa borcumuz vardı, Türk Kızılay bünyesinde yardım edelim bu süreçte dedik. Okul zamanında zaten Genç Kızılayda gönüllü olarak çalışıyordum. Bu süreçte Kızılayın gıda, hijyen seti, maske, dezenfekte gibi yardımları başlamıştı. Her gün buraya yardım dağıtımına geldik." dedi.

Türk insanının çok sıcakkanlı olduğunu anlatan Gueye, yardıma gittikleri her yerde güzel muhabbet ve sohbetle karşılaştıklarını belirtti.

Gueye, 15 yaşından bu yana Türkiye'de yaşadığını, kendisini yabancı hissetmediği vurgulayarak, "Türkiye ilk geldiğimde bunu öğrendim. Burada bizim ten rengimiz farklı ama aynı dindeniz. Bize hiçbir ayrım yapmadı insanlar. Sonra gördüm ki farklı dinden olan insanlara da ayrım yapılmıyor. Türkiye'de daha çok insanlığa önem veriliyor." ifadesini kullandı.

"Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Farhia Hassan Seikh Mohamed de yardım kolisi taşıyarak vefa borcunu ödemek için Türkiye'de kaldığını anlattı.

Lise öğreniminden bu yana Türkiye'de bulunduğunu aktaran Mohamed, burada kendilerini hiç farklı hissetmediklerini vurguladı.

İnsanların kendilerine ilk defa görüyor gibi değil, uzun zamandır beraber yaşıyorlar gibi kucak açtığına değinen Mohamed, "Hiç ırkçılıkla karşılaşmadık. İnsanlar bize farklı bakmıyor. Hepimiz Müslümanız, siyahtan beyazın üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takvada. Burada insanlara siyah, beyaz diye değil, iyi insan kötü insan diye bakılıyor. Bu da çok güzel bir şey." diye konuştu.

"Okulları bittiğinde de onlardan ayrılmak istemiyoruz"

Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak ise Gueye ile Mohamed'in her programa gönüllü olarak katıldıklarını, koronavirüsle mücadele sürecinde kendilerine çok büyük destek verdiklerini söyledi.

Okulları bittiğinde de onları Türk Kızılay bünyesinde tutmak istediklerini belirten Albayrak, "Batı ülkelerinde patlak veren ırkçı saldırılar varken bu arkadaşlarımızın bizimle sahada olması çok anlamlıydı. Genel Başkanımız Kerem Kınık'a arkadaşlarımızın gönül elçisi olması konusunu bizzat ileteceğim. Gerçekten canıgönülden ülkemize bağlılar. Okulları bittiğinde de onlardan ayrılmak istemiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayın Afrikalı gönüllüleri Amasya'da ihtiyaç sahiplerine yardımda görev alıyor

Türkiye, Kızılay, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın Afrikalı gönüllüleri Amasya'da ihtiyaç sahiplerine yardımda görev alıyor - Son Dakika

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