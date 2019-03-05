Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayından Hakkari'de Evi Yanan Aileye Yardım

Türk Kızılayından Hakkari'de Evi Yanan Aileye Yardım

1 saat önce

Hakkari Kızılay Şubesi, yangında evi kullanılamaz hale gelen Dalga ailesine eşya ve gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılayından Hakkari'de Evi Yanan Aileye Yardım, System.String[]
Hakkari Kızılay Şubesi, yangında evi kullanılamaz hale gelen Dalga ailesine eşya ve gıda yardımı yaptı.

Halife Derviş Mahallesi'nde çıkan yangında evi zarar gören Faruk Dalga ve ailesini ziyaret eden ekipler, götürdükleri yardım malzemelerini aileye teslim etti.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, Dalga ailesinin evlerinin yangında büyük zarar gördüğünü söyledi.

Aileye ikinci kez yardım ulaştırdıklarını anlatan Bozkurt, "8 kişilik aileye acil olarak 40 kilogramlık gıda kolisi, 5 battaniye, 4 döşek, konserve ve benzeri temel ihtiyaçları vererek destek olduk. Giyeceklerini hepsini bu yangında kaybeden Dalga ailesine giyim yardımı da yapılacaktır." dedi.

Dalga ailesi desteklerinden dolayı Kızılay ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Recep Bozkurt, Kızılay, Hakkari, Güncel
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