Türk Mutfağına Dünya Çapında Övgü

06.01.2026 09:35
Taste Atlas, Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabını ilk 10'a doldurdu.

Gastronomi dünyasının en saygın kaynaklarından biri olarak kabul edilen Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı, listede ilk 10'da yer aldı.

Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum'un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum'un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10'dan girerek dikkatleri üzerine çekti. Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

"Cağ kebabı sadece bir yemek değil, bir kültürdür"

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan cağ kebabı ustaları İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, lezzetin dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden yaptıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının ününün giderek daha fazla yayıldığını ifade etti. İhsan Deniz, "Cağ kebabı, Erzurum'un ruhunu taşıyor. Bu lezzetin dünya listesinde yer alması bizim için büyük bir onur" derken, Ramazan Şenses ise, "Yıllardır bu işi aynı özenle yapıyoruz. Gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. 9. sıra bizim için büyük bir gurur kaynağı" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Türk mutfağının küresel başarıları artıyor

Taste Atlas'ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gastronomi, Erzurum, Bodrum, Dünya, Yerel, Son Dakika

