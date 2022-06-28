Türk Ocakları: "Türk Ocakları Yönetiminin Milliyetçilik Konusunda Hiç Kimseden Ders Almaya İhtiyacı Yoktur" - Son Dakika
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Türk Ocakları: "Türk Ocakları Yönetiminin Milliyetçilik Konusunda Hiç Kimseden Ders Almaya İhtiyacı Yoktur"

28.06.2022 18:12
Türk Ocakları: "Türk Ocakları Yönetiminin Milliyetçilik Konusunda Hiç Kimseden Ders Almaya İhtiyacı Yoktur"

Türk Ocakları Genel Merkezi, “Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları partiler üstüdür ancak Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yapanlar veya hangi cenahtan olursa olsun Türk Devletine ‘seri katil’ diyenlerle bir arada olmamıştır olmayacaktır” açıklaması yaptı.

Türk Ocakları Genel Merkezi, "Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları partiler üstüdür ancak Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yapanlar veya hangi cenahtan olursa olsun Türk Devletine 'seri katil' diyenlerle bir arada olmamıştır olmayacaktır" açıklaması yaptı.

Türk Ocakları Genel Merkezi, bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"BİZ PARTİ SİYASETİNİN TARAFI VEYA HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ"

"Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları partiler üstüdür ancak Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yapanlar veya hangi cenahtan olursa olsun Türk Devletine 'seri katil' diyenlerle bir arada olmamıştır olmayacaktır.

Bizi yöneten siyasilere hatırlatırız ki; biz parti siyasetinin tarafı veya hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Bizim tek kaygımız Türk Milletinin birliği ve Türk Devletinin bekasıdır. Kimse unutmasın ki, merhum Dündar Taşer'in dediği gibi, 'Türk Ocağı fazla kurcalamaya gelmez, oradan bozkurt çıkar. Bozkurt.'

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu, İstanbul Şubesinin Genel Merkez'e danışmadan ve Genel Merkez'in onayını almadan yaptığı Sempozyum dolayısıyla konuyu bütün yönleriyle istişare ettikten sonra kamuoyuna bir basın açıklaması yapmıştır. Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram ile yaptığı telefon görüşmesiyle şube yönetim kurulunun görevden alındığını tebliğ ettikten sonra bu durum da sosyal medya vasıtasıyla kamuoyuna açıklanmıştır."

BAHÇELİ, KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NUN TÜRK OCAKLARI TARAFINDAN DAVET EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul'da Türk Ocakları tarafından düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Davet ede ede, böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Bu gaflete nasıl kapıldınız?" sözleriyle tepki göstermişti.

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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız? Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun sempozyumunda konuştuğu Türk Ocakları'nın İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alındı Kılıçdaroğlu'nun sempozyumunda konuştuğu Türk Ocakları'nın İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alındı
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ocakları: 'Türk Ocakları Yönetiminin Milliyetçilik Konusunda Hiç Kimseden Ders Almaya İhtiyacı Yoktur' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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