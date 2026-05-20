Türk oyun geliştirici Hüseyin Onur\'un korku oyunu Steam\'de uluslararası ilgi gördü

Onur'un geliştirme sürecinde aktif rol aldığı Untold Memories: Potter's Field, 11 Mart 2026'da Steam'de yayınlandı. Yayın öncesi dönemde Steam Next Fest'e katılan oyun, psikolojik korku kategorisinde en çok ilgi gören bağımsız yapımlar arasına girerek dikkat çekti. Festival sürecinde yüzde 150 wishlist artışı yakalayan proje, Mayıs 2026 itibarıyla Steam'de 3 binden fazla wishlist seviyesine ulaştı.

STEAM FESTİVALİ'NDE KENDİ KATEGORİSİNDE EN ÇOK İLGİ GÖREN OYUNLAR ARASINA GİRDİ

Untold Memories: Potter's Field, Steam Next Fest döneminde psikolojik korku türüne ilgi duyan oyuncuların karşısına çıkan bağımsız yapımlar arasında öne çıktı. Festival sürecinde elde edilen wishlist artışı, oyunun yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası oyuncu kitlesi tarafından da takip edildiğini gösteren önemli göstergelerden biri oldu.

Oyun, atmosfer odaklı yapısı, hikâye anlatımı ve gerilim temposuyla dikkat çekti. Ani korku sahnelerinden çok, oyuncuyu psikolojik baskı altında tutan çevre tasarımı, karanlık atmosfer ve hikâyenin adım adım açılması, projenin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

YOUTUBE VİDEOLARINDA 700 BİNDEN FAZLA İZLENMEYE ULAŞTI

Oyunun uluslararası görünürlüğünü artıran en önemli unsurlardan biri de içerik üreticileri tarafından oynanması oldu. Untold Memories: Potter's Field, takip edilen en az 15 YouTube videosu üzerinden toplamda 700 binden fazla izlenmeye ulaştı. Bunun yanı sıra oyun, Kick ve Twitch gibi canlı yayın platformlarında da farklı ülkelerden korku oyunu yayıncıları tarafından oynandı.

KÜRESEL YAYINLARDA ÖNE ÇIKAN GERİ DÖNÜŞLER

Amerikalı içerik üreticisi TTone, gerçek adıyla Tony Narwick, oyunu oynayan dikkat çekici isimlerden biri oldu. Kick ve YouTube'da toplam 1,1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Narwick, yayın sırasında oyun için olumlu değerlendirmede bulundu.

Canlı yayın platformlarında oyunun Amerika, Kanada, İtalya, Ukrayna, Rusya, Çin ve birçok Avrupa ülkesinden yayıncılar tarafından oynanması, projenin farklı pazarlarda organik şekilde izleyiciyle buluştuğunu ortaya koydu. Takip edilebilen canlı yayınlarda oyunun 1.000'in üzerinde canlı izleyiciye ulaştığı belirtildi. Yayınlarda oyunun özellikle atmosfer tasarımı, gerilim yapısı ve oyuncuyu baskı altında tutan anlatım dili öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

GELİŞTİRME SÜRECİNİN BİRÇOK ALANINDA DOĞRUDAN ROL ALDI

Hüseyin Onur, Untold Memories: Potter's Field projesinde yalnızca tek bir alanda değil, oyunun birçok yaratıcı ve teknik aşamasında doğrudan rol aldı. Level design, animasyon, hikâye kurgusu, oyun tasarımı, ışıklandırma, ses yönetimi, arayüz tasarımı ve tanıtım fragmanı gibi alanlarda aktif görev üstlenen Onur, projenin genel deneyim yapısının oluşmasında belirleyici katkı sağladı.

Unreal Engine 5 altyapısıyla geliştirilen oyunda gerçekçi ışıklandırma, detaylı çevre tasarımı ve gerilim hissini destekleyen kamera kullanımı ön plana çıktı. Bu teknik ve yaratıcı tercihler, oyuncunun yalnızca görsel olarak değil, atmosfer ve hikâye akışı üzerinden de oyunun dünyasına dahil olmasını sağladı.

TÜRKİYE'DEN ÇIKAN BAĞIMSIZ KORKU PROJELERİNE ÖRNEK OLDU

Bağımsız oyun sektöründe rekabetin arttığı bir dönemde, Untold Memories: Potter's Field gibi projeler Türkiye'den çıkan geliştiricilerin global platformlarda görünürlük kazanabileceğini gösteriyor. Steam'de elde edilen wishlist artışı, içerik üreticilerinden gelen yayın desteği ve uluslararası oyuncu topluluklarında oluşan ilgi, Hüseyin Onur'un psikolojik korku türündeki çalışmalarının daha geniş bir kitleye ulaştığını ortaya koyuyor.

Onur, yeni projelerinde de atmosfer, hikâye ve oyuncu deneyimini merkeze alan yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'den çıkan bağımsız oyun geliştiricileri arasında dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Hüseyin Onur, korku türündeki üretimleriyle global pazarda daha fazla görünürlük kazanmayı sürdürüyor.

Umut Halavart