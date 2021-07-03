Üye Girişi
Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı - Son Dakika

Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı

03.07.2021 09:14

İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekip kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı turist, kaldığı otelde gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı

Filistin, Hisarcık, Beyoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu 09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor 09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı 00:05 Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı 23:21 Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi 17:56 Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
09:15 Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda
09:14 Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
09:09 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruyu cevapladı
09:08 E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
09:07 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor         
09:21
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
09:13
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak         
09:08
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 09:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement