Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika

Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı

12.10.2020 10:15
Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin potansiyel tedarikçileri için çevrimiçi bilgilendirme semineri düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin potansiyel tedarikçileri için çevrimiçi bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere, Mersin ve Adana'da bulunan 49 üretici firmadan 70 temsilci katıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ve inşaatın ana yüklenicisi TİTAN-2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketinin temsilcileri ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları seminerde sunum yaptı. Akkuyu Nükleer A.Ş. seminer katılımcıları tarafından, ilk nükleer santralin Türkiye'nin enerji dengesi açısından önemi ve projenin mevcut durumu ile Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin ekipman ve malzeme tedarik sorumluluğunun dağıtılmasında üstlendiği rol gibi konularda genel bilgiler paylaşıldı. Sunumlarda, Akkuyu NGS projesinin inşaatı için belirlenen satın alma prosedürlerine katılım koşulları hakkında da tedarikçilere ayrıntılı bilgi verildi.

Seminerde TİTAN-2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi temsilcileri de söz aldı. Şirket temsilcileri katılımcılara, projede şirketin ekipman ve malzeme tedariki konularında üstlendiği rolün yanı sıra ihale programı, tedarikçi seçim usulleri ve Akkuyu NGS inşaatı sırasında üretimin yerelleştirilmesine destek sunan şirketin İstanbul bilgilendirme ofisinin çalışmaları hakkında sunum yaptı.

TSE temsilcileri ise çevrimiçi gerçekleştirilen seminerde Akkuyu NGS projesinin karşılaştırmalı standart araştırma çalışmalarından ve sertifikasyon süreçlerinden söz etti. Tedarikçilerle yapılan toplantı, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

"Daha fazla Türk firmasını projeye katmak bizim de yararımızadır"

Seminerle ilgili bilgi veren Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Potansiyel tedarikçilere yönelik seminerler artık işimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Proje kapsamındaki masrafların optimize edilmesi açısından tedarikçiler arasındaki rekabeti artırmak ve daha fazla Türk firmasını projeye katmak bizim de yararımızadır. Bu kapsamda, Akkuyu NGS projesi çerçevesinde uygulanan satın alma kurallarının açıklanması gerektiğinin farkındayız. Türk imalatçıları için yapılan seminerler iyi bir gelenek haline geldi. Düzenli olarak sektörel kongre ve forumlarda bir araya geliyoruz. Gerek tarafımızca gerek Türkiye Cumhuriyeti ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği içinde bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor. Bu web semineri organizasyonunu üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı'na da sağlanan koordinasyon desteğinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yerelleştirme Çalışma Grubu oluşturuldu

Bu tür faaliyetler, yerel tedarikçileri Akkuyu NGS projesine katılmaya teşvik ederek Türkiye ekonomisine ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Akkuyu NGS inşaatını ve kontrolünü gerçekleştiren taraflar, proje kapsamında yerelleştirme derecesini artırmak için aktif çaba gösteriyor. Bu amaçla, kilit proje katılımcıları olan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ana yüklenici Akkuyu Nükleer A.Ş., TİTAN-2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. ve TSE yönetiminin temsilcilerinden oluşan geniş bir "Yerelleştirme Çalışma Grubu" oluşturuldu. Genişletilmiş çalışma grubunun toplantıları, yerelleştirme sürecini hızlandırmak için çalışma alanlarına göre ayrıldı. - MERSİN

Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı
Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı
Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı

Nükleer, Akkuyu, Enerji, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk şirketler, Akkuyu NGS projesinin tedarikçileri için düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika Ekonomi

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