Son Dakika Haberleri: Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda
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Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.

Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.

Getafe ilk kez

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı.

İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.

En son Akhisarspor karşılaştı

En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile Sevilla arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı.

Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.

Türk ve İspanyol takımlarının maçları

Avrupa kupalarında Türk ve İspanyol takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

SezonKupaMaçSonuç
1958-1959 Şampiyon KulüplerBeşiktaş-Real Madrid0-2/ 1-1
1967-1968 Fuar ŞehirleriGöztepe-Atletico Madrid0-2/ 3-0
1970-1971 Fuar ŞehirleriEskişehirspor-Sevilla0-1/ 3-1
1973-1974 Şampiyon KulüplerGalatasaray-Atletico Madrid0-0/ 0-1
1985-1986 UEFABeşiktaş-Athletic Bilbao1-4/ 0-1
1990-1991 Kupa GalipleriTrabzonspor-Barcelona1-0/ 2-7
1992-1993 Kupa GalipleriTrabzonspor-Atletico Madrid0-2/ 0-0
1993-1994 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona0-0/ 0-3
1994-1995 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona1-2/ 2-1
1995-1996 Kupa GalipleriTrabzonspor-Deportivo0-1/ 0-3
1995-1996 UEFAFenerbahçe-Real Betis1-2/ 0-2
1996-1997 UEFABeşiktaş-Valencia1-3/ 2-2
1998-1999 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Athletic Bilbao2-1/ 0-1
1999-2000 UEFAMKE Ankaragücü-Atletico Madrid0-3/ 1-0
1999-2000 UEFAGalatasaray-Mallorca4-1/ 2-1
2000Süper KupaGalatasaray-Real Madrid1-1
2000-2001 Şampiyonlar LigiBeşiktaş-Barcelona3-0/ 0-5
2000-2001 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Deportivo1-0/ 0-2
2000-2001 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid3-2/ 0-3
2000-2001 UEFAGaziantepspor-Alaves0-0/ 3-4
2001-2002 Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Barcelona0-3/ 0-1
2001-2002 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona2-2/ 0-1
2002-2003 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Barcelona0-2/ 1-3
2002-2003 UEFAMKE Ankaragücü-Alaves1-2/ 0-3
2002-2003 UEFABeşiktaş-Alaves1-1/ 1-0
2003-2004 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Sociedad1-2/ 1-1
2003-2004 UEFATrabzonspor-Villarreal0-0/ 2-3
2003-2004 UEFABeşiktaş-Valencia2-3/ 0-2
2003-2004 UEFAGalatasaray-Villarreal2-2/ 0-3
2003-2004 UEFAGençlerbirliği-Valencia1-0/ 0-2
2004-2005 UEFATrabzonspor-Athletic Bilbao3-2/ 0-2
2004-2005 UEFABeşiktaş-Athletic Bilbao3-1
2004-2005 UEFAFenerbahçe-Real Zaragoza0-1/ 1-2
2006-2007 UEFABeşiktaş-Sevilla0-3
2006-2007 UEFATrabzonspor-Osasuna2-2/ 0-0
2006-2007 UEFAFenerbahçe-Celta0-1
2007-2008 Şampiyonlar LigiFenerbahçe-Sevilla3-2/ 2-3
2007-2008 UEFAKayseri Erciyesspor-Atletico Madrid0-4/ 0-5
2009-2010 UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Atletico Madrid1-1/ 1-2
2010-2011 Şampiyonlar LigiBursaspor-Valencia0-4/ 1-6
2011-2012 UEFA Avrupa LigiTrabzonspor-Athletic Bilbao0-0
2011-2012 UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Atletico Madrid0-3/ 1-3
2012-2013 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid0-3/ 3-2
2013-2014 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Real Madrid1-6/ 1-4
2015-2016 Şampiyonlar LigiGalatasaray-Atletico Madrid0-2/ 0-2
2016-2017 UEFA Avrupa LigiOsmanlıspor-Villarreal2-2/ 2-1
2017-2018 Şampiyonlar LigiMedipol Başakşehir-Sevilla1-2/ 2-2
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Akhisarspor-Sevilla 2-3/0-6
Not: Uzatmaya veya penaltı atışlarına giden maçlarda normal süredeki skor esas alınmıştır.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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