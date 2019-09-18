Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.
İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.
Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.
Getafe ilk kez
Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı.
İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.
En son Akhisarspor karşılaştı
En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile Sevilla arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı.
Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.
Türk ve İspanyol takımlarının maçları
Avrupa kupalarında Türk ve İspanyol takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Kupa
|Maç
|Sonuç
|1958-1959
|Şampiyon Kulüpler
|Beşiktaş-Real Madrid
|0-2/ 1-1
|1967-1968
|Fuar Şehirleri
|Göztepe-Atletico Madrid
|0-2/ 3-0
|1970-1971
|Fuar Şehirleri
|Eskişehirspor-Sevilla
|0-1/ 3-1
|1973-1974
|Şampiyon Kulüpler
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-0/ 0-1
|1985-1986
|UEFA
|Beşiktaş-Athletic Bilbao
|1-4/ 0-1
|1990-1991
|Kupa Galipleri
|Trabzonspor-Barcelona
|1-0/ 2-7
|1992-1993
|Kupa Galipleri
|Trabzonspor-Atletico Madrid
|0-2/ 0-0
|1993-1994
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Barcelona
|0-0/ 0-3
|1994-1995
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Barcelona
|1-2/ 2-1
|1995-1996
|Kupa Galipleri
|Trabzonspor-Deportivo
|0-1/ 0-3
|1995-1996
|UEFA
|Fenerbahçe-Real Betis
|1-2/ 0-2
|1996-1997
|UEFA
|Beşiktaş-Valencia
|1-3/ 2-2
|1998-1999
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Athletic Bilbao
|2-1/ 0-1
|1999-2000
|UEFA
|MKE Ankaragücü-Atletico Madrid
|0-3/ 1-0
|1999-2000
|UEFA
|Galatasaray-Mallorca
|4-1/ 2-1
|2000
|Süper Kupa
|Galatasaray-Real Madrid
|1-1
|2000-2001
|Şampiyonlar Ligi
|Beşiktaş-Barcelona
|3-0/ 0-5
|2000-2001
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Deportivo
|1-0/ 0-2
|2000-2001
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Real Madrid
|3-2/ 0-3
|2000-2001
|UEFA
|Gaziantepspor-Alaves
|0-0/ 3-4
|2001-2002
|Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Barcelona
|0-3/ 0-1
|2001-2002
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Barcelona
|2-2/ 0-1
|2002-2003
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Barcelona
|0-2/ 1-3
|2002-2003
|UEFA
|MKE Ankaragücü-Alaves
|1-2/ 0-3
|2002-2003
|UEFA
|Beşiktaş-Alaves
|1-1/ 1-0
|2003-2004
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Real Sociedad
|1-2/ 1-1
|2003-2004
|UEFA
|Trabzonspor-Villarreal
|0-0/ 2-3
|2003-2004
|UEFA
|Beşiktaş-Valencia
|2-3/ 0-2
|2003-2004
|UEFA
|Galatasaray-Villarreal
|2-2/ 0-3
|2003-2004
|UEFA
|Gençlerbirliği-Valencia
|1-0/ 0-2
|2004-2005
|UEFA
|Trabzonspor-Athletic Bilbao
|3-2/ 0-2
|2004-2005
|UEFA
|Beşiktaş-Athletic Bilbao
|3-1
|2004-2005
|UEFA
|Fenerbahçe-Real Zaragoza
|0-1/ 1-2
|2006-2007
|UEFA
|Beşiktaş-Sevilla
|0-3
|2006-2007
|UEFA
|Trabzonspor-Osasuna
|2-2/ 0-0
|2006-2007
|UEFA
|Fenerbahçe-Celta
|0-1
|2007-2008
|Şampiyonlar Ligi
|Fenerbahçe-Sevilla
|3-2/ 2-3
|2007-2008
|UEFA
|Kayseri Erciyesspor-Atletico Madrid
|0-4/ 0-5
|2009-2010
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Atletico Madrid
|1-1/ 1-2
|2010-2011
|Şampiyonlar Ligi
|Bursaspor-Valencia
|0-4/ 1-6
|2011-2012
|UEFA Avrupa Ligi
|Trabzonspor-Athletic Bilbao
|0-0
|2011-2012
|UEFA Avrupa Ligi
|Beşiktaş-Atletico Madrid
|0-3/ 1-3
|2012-2013
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Real Madrid
|0-3/ 3-2
|2013-2014
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6/ 1-4
|2015-2016
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2/ 0-2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi
|Osmanlıspor-Villarreal
|2-2/ 2-1
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|Medipol Başakşehir-Sevilla
|1-2/ 2-2
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Akhisarspor-Sevilla
|2-3/0-6