Türk takımları ile İspanyol ekipler 92. randevuda

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 92. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 91 maçın 18'ini Türk, 55'ini İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 85 golüne, İspanyol ekipleri 183 golle karşılık verdi.

Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Akhisarspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.

Getafe ilk kez

Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarına katılan Getafe, daha önce Türk takımlarına karşı hiç oynamadı.

İspanyol temsilcisi, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile ilk kez bir Türk takımına karşı tur mücadelesi yapacak.

En son Akhisarspor karşılaştı

En son iki ülke takımları arasındaki karşılaşma Akhisarspor ile Sevilla arasında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynandı.

Akhisarspor sahasında rakibine 3-2, deplasmanda da 6-0'lık sonuçla mağlup oldu.

Türk ve İspanyol takımlarının maçları

Avrupa kupalarında Türk ve İspanyol takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç 1958-1959 Şampiyon Kulüpler Beşiktaş-Real Madrid 0-2/ 1-1 1967-1968 Fuar Şehirleri Göztepe-Atletico Madrid 0-2/ 3-0 1970-1971 Fuar Şehirleri Eskişehirspor-Sevilla 0-1/ 3-1 1973-1974 Şampiyon Kulüpler Galatasaray-Atletico Madrid 0-0/ 0-1 1985-1986 UEFA Beşiktaş-Athletic Bilbao 1-4/ 0-1 1990-1991 Kupa Galipleri Trabzonspor-Barcelona 1-0/ 2-7 1992-1993 Kupa Galipleri Trabzonspor-Atletico Madrid 0-2/ 0-0 1993-1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 0-0/ 0-3 1994-1995 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 1-2/ 2-1 1995-1996 Kupa Galipleri Trabzonspor-Deportivo 0-1/ 0-3 1995-1996 UEFA Fenerbahçe-Real Betis 1-2/ 0-2 1996-1997 UEFA Beşiktaş-Valencia 1-3/ 2-2 1998-1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Athletic Bilbao 2-1/ 0-1 1999-2000 UEFA MKE Ankaragücü-Atletico Madrid 0-3/ 1-0 1999-2000 UEFA Galatasaray-Mallorca 4-1/ 2-1 2000 Süper Kupa Galatasaray-Real Madrid 1-1 2000-2001 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Barcelona 3-0/ 0-5 2000-2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Deportivo 1-0/ 0-2 2000-2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Real Madrid 3-2/ 0-3 2000-2001 UEFA Gaziantepspor-Alaves 0-0/ 3-4 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Barcelona 0-3/ 0-1 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 2-2/ 0-1 2002-2003 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona 0-2/ 1-3 2002-2003 UEFA MKE Ankaragücü-Alaves 1-2/ 0-3 2002-2003 UEFA Beşiktaş-Alaves 1-1/ 1-0 2003-2004 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Real Sociedad 1-2/ 1-1 2003-2004 UEFA Trabzonspor-Villarreal 0-0/ 2-3 2003-2004 UEFA Beşiktaş-Valencia 2-3/ 0-2 2003-2004 UEFA Galatasaray-Villarreal 2-2/ 0-3 2003-2004 UEFA Gençlerbirliği-Valencia 1-0/ 0-2 2004-2005 UEFA Trabzonspor-Athletic Bilbao 3-2/ 0-2 2004-2005 UEFA Beşiktaş-Athletic Bilbao 3-1 2004-2005 UEFA Fenerbahçe-Real Zaragoza 0-1/ 1-2 2006-2007 UEFA Beşiktaş-Sevilla 0-3 2006-2007 UEFA Trabzonspor-Osasuna 2-2/ 0-0 2006-2007 UEFA Fenerbahçe-Celta 0-1 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Sevilla 3-2/ 2-3 2007-2008 UEFA Kayseri Erciyesspor-Atletico Madrid 0-4/ 0-5 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Atletico Madrid 1-1/ 1-2 2010-2011 Şampiyonlar Ligi Bursaspor-Valencia 0-4/ 1-6 2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Athletic Bilbao 0-0 2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Atletico Madrid 0-3/ 1-3 2012-2013 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Real Madrid 0-3/ 3-2 2013-2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Real Madrid 1-6/ 1-4 2015-2016 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid 0-2/ 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Osmanlıspor-Villarreal 2-2/ 2-1 2017-2018 Şampiyonlar Ligi Medipol Başakşehir-Sevilla 1-2/ 2-2 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Akhisarspor-Sevilla 2-3/0-6

Not: Uzatmaya veya penaltı atışlarına giden maçlarda normal süredeki skor esas alınmıştır.