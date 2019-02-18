Türk Tekvandosunu İzlemeye Devam Edin"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antalya'nın iki hafta boyunca dünya tekvandosuna başkentlik ettiğini belirterek, "Türk tekvandosunu izlemeye devam edin.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antalya'nın iki hafta boyunca dünya tekvandosuna başkentlik ettiğini belirterek, "Türk tekvandosunu izlemeye devam edin. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2020 Tokyo'da Allah'ın izniyle çok büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.



Türk tekvandocular, Antalya'da düzenlenen 3 uluslararası organizasyonu 64'ü altın toplam 238 madalyayla tamamladı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde 5-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen 8. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası, 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ile Antalya'da adeta tekvando şöleni yaşandı. Toplamda 7 bin dolayında katılımcının yer aldığı organizasyonlarda Türk sporcular elde ettikleri sonuçlarla dikkati çekti.



Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan milliler, kadınlarda takım halinde şampiyon olurken, erkeklerde ikinci sırayı aldı.



Türkiye, 4. WT Başkanlık Kupasında ise 15'i altın, 17'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 54 madalya elde ederken, gençler ile yıldızlar kategorilerinde Avrupa şampiyonalarına 45 ekstra kota kazandı.



6. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda ise Türk sporcular müsabaka dalında 19 altın, 27 gümüş ve 41 bronz madalya, poomse dalında ise 23 altın, 21 gümüş ve 35 bronz madalya elde etti.



Milli sporcular, büyükler kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli puanlar topladı.



Şahin: "Sporcularımızla gurur duyduk"



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.



Türkiye'nin organizasyon düzenlemedeki kabiliyetine vurgu yapan Şahin, Antalya'nın iki hafta boyunca dünya tekvandosuna başkentlik ettiğini dile getirdi.



Para-tekvandoda katılım rekorunun kırıldığına işaret eden Şahin, "Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde kadınlarda şampiyon olurken, erkeklerde ikinci sırayı aldık. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi iddiamızı ortaya koyduk." diye konuştu.



Şahin, Antalya'daki tekvando şöleninin 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ile devam ettiğini belirterek, "Sporcularımız çok güçlü rakiplerin arasında Avrupa şampiyonaları için 45 kota kazanırken, aynı zamanda önemli olimpik puanlar elde etti. Sporcularımızla gurur duyduk." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Şahin, 3 organizasyonun arasında önemli spor zirvesine de ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Burada Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Erdener, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos gibi isimleri bir araya getirerek olimpik konuları görüştük. Bu çok önemli bir buluşmaydı." ifadelerini kullandı.



Türk tekvandosunun emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:



"Antalya'da tam bir tekvando şöleni yaşandı. Sporcularımız çok önemli müsabakalar yaptılar. Tüm bunlara vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk tekvandosunu izlemeye devam edin. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2020 Tokyo'da Allah'ın izniyle çok büyük başarılara imza atacağız. İstiklal Marşımızı dinleteceğiz, Türk bayrağını yine göndere çektirmeye devam edeceğiz."

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