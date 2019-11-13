Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Basketbol Takımı'nın hedefi play-off
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Türk Telekom Basketbol Takımı'nın hedefi play-off

7 saat önce

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbolda sezon başında genç ve başarıya aç bir ekip kurduklarını ve bunun meyvelerini de zamanla alacaklarını söyledi.

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın hedefi play-off, System.String[]

Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, basketbolda sezon başında genç ve başarıya aç bir ekip kurduklarını ve bunun meyvelerini de zamanla alacaklarını söyledi.


Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbol takımının gençlerden ve ismi duyulmamış yabancılardan oluştuğunu belirterek, "Siz 'küçülme' diyorsunuz ya biz ona pek küçülme demiyoruz. Biz 'genç ve başarıya aç bir ekip' kuralım dedik. Gerek koçumuz, gerek menajerimiz, gerekse yönetimimiz bunun üzerine odaklandık. Genç oyunculardan Muhammed Baygül'den çok güzel verim aldık. Yabancılarımızın hiç kimse isimlerini bilmiyordu. Gelecek sene transferde birkaçı ciddi anlamda isim yapacak." değerlendirmesinde bulundu.


Takımlarının yeni baştan oluşturulmasına rağmen ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine Kıraç, şunları ifade etti:


"Ligdeki hedefimiz açıkçası play off. Geçen seneki başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu bir bütçe meselesi. Mesafe mesafe bunu kat etmeyi istiyoruz. Ligde de ilk haftalarda çok güçlü takımlarla oynadık. Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka ve Darüşşafaka gibi. Takımımızdan yeni bir ivme bekliyoruz. Tahmin ediyorum daha iyi bir noktaya geleceğiz."


Şampiyonlar Ligi


Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, ekiplerinin başta bir tecrübe eksikliği yaşadığını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 3 maçı kazandık. Orada iyi gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.


Şampiyonlar Ligi'ni düzenleyen başkan ile aralarında geçen bir konuşmayı da aktaran Kıraç, "Kendisi bizim Dinamo Sassari ile oynadığımız maçı izledi. İtalya ekibi favori olarak gözüküyordu. Buradaki ambiyansı gördükten sonra bize 'Şampiyonlar Ligi finalini buraya getirebiliriz.' dedi. Bunu Ankara seyircisine getirebilirsek çok güzel olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Türk Telekom, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:28 
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