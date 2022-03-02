Türk Telekom CEO'su Önal: 5G stratejilerinin belirlenmesinde ön saflarda yer alıyoruz - Son Dakika

, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi devam ederken Türk Telekom CEO'su Ümit Önal Türk pavilyonu fuar alanında Türk Telekom'un çalışmalarına ve 5G teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmak için şirketin izlediği stratejilere dair açıklamalarda bulundu. Önal, 'Türk Telekom olarak hem sektörümüzü hem de ülkemizi temsil etmek adına her yıl buraya geliyoruz. 5G stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili olarak da dünyada birçok operatörle ortak çalışma yaparak ön saflarda yer alıyoruz' dedi.

Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ni mobil iletişim sektörünün kalbinin attığı yer olarak tanımlayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal,? GSMA Mobil Dünya Kongresi Mobil iletişim sektörünün kalbinin attığı yer. Aslında bütün GSM operatörlerinin ve GSM ekosisteminin buluşma yeri. Küresel ve yerel oyuncular her yıl bu dönemde bir araya geliyor. Geliştirdikleri son teknolojileri ve GSM anlamındaki yenilikleri dünya ile paylaşma fırsatı buluyorlar. Biz de Türk Telekom olarak hem sektörümüzü hem de ülkemizi temsil etmek adına her yıl buraya geliyoruz. Hem günceli takip etme fırsatı buluyoruz hem de kendi geliştirdiğimiz teknolojileri dünya ile buluşturmak noktasında bizim için de bir fırsat oluşturuyor. Fuarın ana merkezinde 5G var dolayısıyla sağlayacağı yüksek hız ve düşük gecikme ile 5G tüm endüstrileri ve tüm bildiğimiz ezberleri bozacak kadar yenilikçi bir teknoloji. Küresel iş birlikleri vasıtasıyla dünyanın hizmetine sunduğumuz 5G çözümlerini yerli ve milli teknolojilerin burada bütün dünya prömiyerini yapıyoruz aynı zaman da 5G stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili olarak da dünyada birçok operatörle ortak çalışma yaparak ön saflarda yer alıyoruz? diye konuştu.

'ORTAK ÇALIŞMA EKOSİSTEMİNDE YER ALIYORUZ'

Türk Telekom'un çalışmalarına ve odak alanlarına dair bilgi veren Önal şunları söyledi:

'Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek ve geleceği ve yeni nesil 5G teknolojilerini geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Telekom inovasyon merkezimizin geliştirdiği IoT, Yapay zeka, ICT ekibi odak alanlarımız ve bu odak alanlarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil ABD'de de 5G ve ötesi teknolojilerle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. İştirakimiz Argela ve onun Amerika'daki kolu Netsia vasıtasıyla birçok 5G ve ötesi teknolojiler için teknoloji geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni nesil şebeke çözümlerine dair vRAN, RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) ve SEBA gibi çözümlerimiz dünyadaki birçok operatör tarafından şu an ilgiyle takip ediliyor ve ortak çalışma ekosisteminde yer alıyoruz. Bu yıl da hem global hem yerli oyuncularla beraber yerli girişimlerimizin ve iş birliklerimizin çıktılarının aslında bir kısmını da imzalarını burada atıyoruz. Huawei, Nokia, Korea Telecom, Deutsche Telecom, Juniper ve Parallel Wireless gibi firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. Aynı zamanda TARNET, i2i, Compro ve Odine Solutions'la da yerli çözüm ortaklarımızla yaptığımız proje denemelerini de burada bütün sektörün kullanımına sunuyoruz.'

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE İHRAÇ EDİYORUZ

5G teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmak için Türk Telekom'un izlediği stratejiler hakkında bilgi veren Önal, "Türk Telekom olarak ülke ekonomisine katma değer yaratacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz var TT Ventures ve bunun altında devam eden girişim hızlandırma programımız PİLOT var. Bunlar başarılarını global arenaya taşımak isteyen yerli girişimler için önemli bir fırsat sağlıyor. Ülkemizi Endüstri 4.0'a hazır hale getirmek, Türkiye'yi 5G yolculuğunda öncü yapmak ve özellikle 5G yazılım tabanlı ağlar ve nesnelerin interneti alanında, akıllı şehirler, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka alanlarında projeler üretmek üzere odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla tamamen yerli ve milli olarak ürettiğimiz teknolojileri bir taraftan kendi altyapımızda kullanmaya devam ederken, küresel anlaşmalarımızla da bu çözümleri dünyaya ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Juniper Networks ile yaptığımız ticari anlaşma, aynı şekilde Net Insight ile yaptığımız iş birliği, RIC teknolojisi ve SEBA teknolojisi üzerindeki denemelerimiz ile bunların çıktıları fuarda büyük ilgi görüyor. Bunlar çalışmalar sayesinde teknolojide dışa bağımlılığı minimuma indirme, ortadan kaldırma hedefimiz var. Bir taraftan da bu sene fuarın önemli bir teması sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik noktasında da Türk Telekom'un önemli çalışmaları var. Son derece verimli bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle son derece kısıtla imkanlarda ve nispeten az katılımlı gerçekleştirilen fuar bu yıl eski günlerine dönmek üzere bir kıpırdanmaya başladığını gösteriyor bize. Bu da bizim için mutluluk verici? diye konuştu.