Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak
Son Dakika Spor Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak

Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak

32 dakika önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.

Dinamo Sassari, Türk Telekom, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi
Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın! Ronaldo'nun Instagram hesabını kiralamak için 100 milyon euro teklif ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:31:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]