Türk Telekom, Dinamo Sassari'yi ağırlayacak
32 dakika önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.
Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.
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