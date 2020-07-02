Türk Telekom hedeflerine odaklandı - Son Dakika

Türk Telekom hedeflerine odaklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, yeni sezon hedeflerine odaklandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, yeni sezon hedeflerine odaklandı.

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Türk Telekom Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerek Süper

Lig'de gerekse Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz iki sezonda Ankaralı basketbolseverlerin desteğiyle yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezona ilişkin planlamalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmelerinin kesinleşmesinin ardından, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını hatırlattı.

Sezon yapılanması kapsamında genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra ligi bilen tecrübeli isimleri kadroya katacaklarını ifade eden Kıraç, iç transferde forvet Muhammed Baygül ile anlaştıklarını aktardı.

Yusuf Kıraç, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren oyun kurucu Can Korkmaz'ın yanı sıra Beşiktaş'tan Samet Geyik ile kadroyu güçlendirdiklerini dile getirdi.

Can ve Samet'in ligi bilen ve üst düzey takımlarda kendilerini kanıtlamış oyuncular olduğuna dikkati çeken Kıraç, "Bu oyuncuların takımımızla bütünlük kuracağına ve başarıya giden yolda bizi zirveye taşıyacağına inanıyoruz." dedi.

"İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum"

Yusuf Kıraç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde "ayakları yere basan, atletik bir oyun" sergilemeyi amaçladıklarını söyledi.

Geçen sezon bunu başardıklarını anlatan Kıraç, "Sezonun geneline baktığımızda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Türk Telekom'un Avrupa kupalarına "yabancı" olmadığına vurgu yapan Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte de ülkemizin bayrağını Avrupa'da gururla dalgalandırdık. Geçen yıl Avrupa Kupası'na katılan birçok takım bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ter dökecek. Mücadeleci geçmesini beklediğimiz Şampiyonlar Ligi'nde seyircimizin keyif alacağı oyunumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Türk Telekom, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:51 Kaynak: AA

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